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В трех областях Украины запретили приближаться к белорусской границе

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  • 23.05.2022, 21:19
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В трех областях Украины запретили приближаться к белорусской границе

Ограничения введены сегодня.

В Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запретили приближаться к белорусской границе ближе чем на 1 километр. Пограничная служба Украины ввела такие ограничения с 23 мая и до окончания военного положения, передаёт hromadske.ua.

Причиной таких мер называется вооружённая агрессия России и необходимость мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.

Дополнительные ограничения введены также в пределах до 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Вараського районов Ровенской области и в пределах до 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевщины. Среди прочего там запрещено даже пользоваться видеорегистраторами, перемещаться в лесах, носить военную форму одежды и т.д.

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