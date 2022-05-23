В трех областях Украины запретили приближаться к белорусской границе 6 23.05.2022, 21:19

8,936

Ограничения введены сегодня.

В Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запретили приближаться к белорусской границе ближе чем на 1 километр. Пограничная служба Украины ввела такие ограничения с 23 мая и до окончания военного положения, передаёт hromadske.ua.

Причиной таких мер называется вооружённая агрессия России и необходимость мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.

Дополнительные ограничения введены также в пределах до 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Вараського районов Ровенской области и в пределах до 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевщины. Среди прочего там запрещено даже пользоваться видеорегистраторами, перемещаться в лесах, носить военную форму одежды и т.д.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».