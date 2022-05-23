Украина получит вертолеты, танки и ракетные системы от Чехии 2 23.05.2022, 21:43

3,660

А также артиллерию и боеприпасы от других партнеров.

Чехия предоставит Украине военные вертолеты, танки и ракетные системы, а ряд других стран выделит артиллерию и боеприпасы, чтобы помочь противостоять российскому вторжению. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин после второй встречи более 40 государств в формате "Рамштайн", пишет "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить Чехию за ее вклад, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы", — отметил Остин.

Он добавил, что несколько государств объявили о направлении украинским войскам критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов. В частности, речь идет об Италии, Греции, Норвегии и Польше.

"Также хочу отметить ведущую роль Великобритании, которая помогает координировать военную помощь, и огромное количество британской военной поддержки, которая продолжает поступать в Украину", — заявил глава Пентагона.

Кроме того, Ллойд Остин сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».