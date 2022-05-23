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Украина получит вертолеты, танки и ракетные системы от Чехии

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  • 23.05.2022, 21:43
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Украина получит вертолеты, танки и ракетные системы от Чехии

А также артиллерию и боеприпасы от других партнеров.

Чехия предоставит Украине военные вертолеты, танки и ракетные системы, а ряд других стран выделит артиллерию и боеприпасы, чтобы помочь противостоять российскому вторжению. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин после второй встречи более 40 государств в формате "Рамштайн", пишет "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить Чехию за ее вклад, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы", — отметил Остин.

Он добавил, что несколько государств объявили о направлении украинским войскам критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов. В частности, речь идет об Италии, Греции, Норвегии и Польше.

"Также хочу отметить ведущую роль Великобритании, которая помогает координировать военную помощь, и огромное количество британской военной поддержки, которая продолжает поступать в Украину", — заявил глава Пентагона.

Кроме того, Ллойд Остин сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

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