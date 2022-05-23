Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи относительно ВВП, чем Германия 5 23.05.2022, 21:53

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Тимоти Снайдер

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По данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи, чем Германия, относительно ВВП этих стран. Влиятельный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер (США) обратил на это внимание в Twitter, передает gordonua.com.

В IfW Kiel подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония выделила для Украины помощи на сумму в размере 0,8% от ВВП страны. Далее идут Польша и Литва.

Снайдер обратил внимание на то, что Германия в этих расчетах занимает такую низкую позицию, что институт не стал ее указывать.

"Помощь Германии Украине в процентах от ВВП настолько низка, что ее нет в таблице", – написал он.

Germany's aid to Ukraine is so low as a % of GDP that it does not appear on the table published by the Kiel Institut für Weltwirtschaft. 1/ — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) May 22, 2022

В абсолютных цифрах наибольшую поддержку взяли взяли на себя США, по данным Кильского института мировой экономики, речь идет о сумме около €7,6 млрд, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.

Все страны Европейского союза пообещали помощь из бюджетов на сумму около €2,9 млрд, плюс €1,4 млрд от институций ЕС и €2 млрд от Европейского инвестиционного банка.

21 апреля Снайдер уже высказывался о том, что в течение всего периода независимости Украины Германия "финансировала российский фашизм", имея в виду поставки газа и другое экономическое сотрудничество.

"30 лет немцы читали украинцам лекции о фашизме. Когда фашизм действительно пришел, немцы его финансировали, а украинцы гибнут, сражаясь с ним", – написал он в сообщении.

For thirty years, Germans lectured Ukrainians about fascism. When fascism actually arrived, Germans funded it, and Ukrainians died fighting it. — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) April 20, 2022

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