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Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи относительно ВВП, чем Германия

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  • 23.05.2022, 21:53
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Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи относительно ВВП, чем Германия
Тимоти Снайдер

График.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи, чем Германия, относительно ВВП этих стран. Влиятельный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер (США) обратил на это внимание в Twitter, передает gordonua.com.

В IfW Kiel подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония выделила для Украины помощи на сумму в размере 0,8% от ВВП страны. Далее идут Польша и Литва.

Снайдер обратил внимание на то, что Германия в этих расчетах занимает такую низкую позицию, что институт не стал ее указывать.

"Помощь Германии Украине в процентах от ВВП настолько низка, что ее нет в таблице", – написал он.

В абсолютных цифрах наибольшую поддержку взяли взяли на себя США, по данным Кильского института мировой экономики, речь идет о сумме около €7,6 млрд, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.

Все страны Европейского союза пообещали помощь из бюджетов на сумму около €2,9 млрд, плюс €1,4 млрд от институций ЕС и €2 млрд от Европейского инвестиционного банка.

21 апреля Снайдер уже высказывался о том, что в течение всего периода независимости Украины Германия "финансировала российский фашизм", имея в виду поставки газа и другое экономическое сотрудничество.

"30 лет немцы читали украинцам лекции о фашизме. Когда фашизм действительно пришел, немцы его финансировали, а украинцы гибнут, сражаясь с ним", – написал он в сообщении.

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