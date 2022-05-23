На границах Беларуси усилили санитарный контроль 3 23.05.2022, 22:29

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Из-за оспы обезьян.

Министерство здравоохранения оценивает риск завоза оспы обезьян в Беларусь как низкий, но санитарно-карантинный контроль на границах Беларусь был усилен.

«Внимание: вероятность завоза данной инфекции в Беларусь оценивается, как низкая, в связи с отсутствием авиасообщения с большинством стран мира. Однако, для предотвращения завоза в страну «оспы обезьян» Минздравом в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь усилены меры санитарно-карантинного контроля. Дополнительно проводится обучение медработников дифференциальной диагностике заболевания. Специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания», – говорится в сообщении Минздрава.

Медики рекомендуют людям, которые посещают эндемичные по оспе обезьян страны (Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), не контактировать с приматами и грызунами, употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

При контакте с людьми, которые прибыли из стран, где фиксировали случаи оспы обезьян, и имеют симптомы, похожие на симптомы респираторной инфекции, рекомендуется пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.

Минздрав отмечает, что от оспы обезьян не специальной вакцины, но благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы создана значительная иммунная прослойка, которая может помочь купировать распространение заболевания.

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