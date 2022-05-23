ЧМ-2022: Датчане победили канадцев, Австрия обыграла Великобританию, выбив ее из элиты 23.05.2022, 23:40

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Результаты группового этапа ЧМ по хоккею в Финляндии.

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии завершились два матча, передает pressball.by .

Австрия — Великобритания — 5:3

Шайбы: 0:1 — Майерс (19.00). 0:2 — Дауд (21.57). 1:2 — Вуковиц (44.51). 1:3 — Нельсон (46.19). 2:3 — Хенриш (47.28). 3:3 — Нисснер (51.26). 4:3 — Раффл (58.54). 5:3 — Шнайдер (59.16).

Турнирное положение в группе "В": Финляндия — 16 очков (6 матчей), Швеция — 15 (6), Чехия — 13 (6), США — 10 (6), Латвия — 8 (6), Австрия — 7 (7), Норвегия — 5 (6), Великобритания — 1 (7).

Канада — Дания — 2:3

Шайбы: 0:1 — Лауридсен (9.11). 0:2 — Регин (14.54). 1:2 — Комтуа (22.33). 1:3 — Бау Хансен (52.11). 2:3 — Грейвс (56.09).

Турнирное положение в группе "А": Швейцария — 18 очков (6 матчей), Германия — 15 (6), Дания — 12 (6), Канада — 12 (6), Словакия — 9 (6), Франция — 5 (6), Казахстан — 3 (7), Италия — 1 (7).

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