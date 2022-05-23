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Белорусские дальнобойщики попадают в «ловушку» в Казахстане

  • 23.05.2022, 23:50
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Белорусские дальнобойщики попадают в «ловушку» в Казахстане

Причина — контрсанкции режима Лукашенко по автоперевозкам из ЕС.

В Казахстане транспортники задерживают белорусские и российские фуры с грузом, который перезагрузили в Беларуси из машин ЕС. Об этом сообщают ассоциации международных автоперевозок нашей страны и РФ. Машины остаются в Казахстане до тех пор, пока первоначальный перевозчик Евросоюза не прибудет в эту страну для решения ситуации. К такой ситуации привели контрсанкции, которые Беларусь ввела в апреле против европейских автомобильных грузоперевозчиков. Уточним, что Казахстан — наш «сосед» по ЕАЭС, пишет zerkalo.io.

При задержании российских и белорусских фур Казахстан ссылается на свои законы. Если коротко, то это государство не допускает ввоза грузов, которые были перецеплены или перегружены в третьих странах. За нарушение водитель может быть оштрафован.

Напомним, с 16 апреля Беларусь ввела контрсанкции против европейских автомобильных грузоперевозчиков. Им можно только следовать в определенные логистические центры недалеко от границы для перегруза или перецепки.

Именно контрсанкции во многом и спровоцировали нынешнюю ситуацию в Казахстане с задержанием белорусских и российских фур с грузом, который перезагрузили в Беларуси из машин ЕС.

Что говорят белорусские перевозчики, которые уже ездили в Казахстан в «перецепами»

Белорусские перевозчики, которые везли в Казахстан «перецепы» из ЕС, сообщили, что машины задерживались сотрудниками Инспекции транспортного контроля Казахстана. Их держали до тех пор, пока первоначальный перевозчик Евросоюза не прибудет в Казахстан для рассмотрения возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении и не предъявит разрешение на перевозку.

Что в этой ситуации предлагают транспортные «профсоюзы»

Из-за этих ограничений белорусская ассоциация международный автоперевозчиков (БАМАП) обратилась в Минтранс Беларуси, чтобы те обсудили с компетентными органами Казахстана предложения по урегулированию вопросов выполнения международных автомобильных перевозок.

Такая же ситуация происходит и с российскими перевозчиками. В российский ассоциации международных автоперевозчиков считают, что в этом случае Казахстан нарушает некоторые договоренности. Речь про двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении. Ассоциация просит перевозчиков не ехать в Казахстан до выяснения ситуации.

Чуть подробнее о том, какие претензии у Казахстана (для тех, кто хочет вникнуть в детали)

Казахстан считает, что закрытие процедуры таможенного транзита у перевозчика из ЕС в специально установленных местах и открытие новой процедуры таможенного транзита у белорусского перевозчика не означает завершение транзита в отношении перевозимых иностранных товаров. А это значит, что белорусский перевозчик не может перевозить груз в Казахстан как последующий перевозчик, даже если есть разрешение на перевозку грузов в/из третьих стран.

В Казахстане считают, что завершение процедуры таможенного транзита предполагает совершение с товарами таможенных операций — их перемещение товаров на временное хранение или их таможенное декларирование.

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