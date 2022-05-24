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У экс-президента Молдовы Додона провели обыски

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  • 24.05.2022, 8:47
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У экс-президента Молдовы Додона провели обыски
Игорь Додон

Лукашенко неоднократно называл его своим другом.

Молдавские правоохранители провели обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, сообщает местное издание Newsmaker.

Уголовное дело возбуждено по статьям за коррупцию, государственную измену и незаконное обогащение. Поводом для разбирательства стали опубликованные летом 2019 года записи, на которых Додон получает от олигарха Владимира Плахотнюка сумку, в которой, предположительно, находилась крупная сумма денег.

В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.

Игорю Додону — 46 лет. Он занимал пост президента Молдовы в 2016—2020 годах. Александр Лукашенко неоднократно называл его своим другом.

Игорь Додон был среди тех правителей, кто в августе 2020 года поздравил Лукашенко с победой на выборах, когда в Беларуси проходили многочисленные акции протеста против результатов голосования и насилия со стороны силовиков.

Также Додон, уже проиграв выборы Майе Санду, в мае 2021 года приезжал с неофициальным визитом в гости к Лукашенко. Тот показал ему свою загородную резиденцию.

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