США увеличили численность войск в Европе до 100 тысяч
- 24.05.2022, 9:00
- 1,442
Меры были приняты после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину численность американских войск в Европе увеличилась более чем на 30%.
Об этом сообщает CNN.
Во время брифинга после онлайн-заседания Контактной группы по Украине с участием министров обороны более 40 стран Милли сказал, что сейчас в зоне операций Европейского командования ВС США (EUCOM) во многих европейских странах находятся 102 тысячи американских военных.
По его словам, с 24 февраля Вашингтон увеличил военное присутствие на земле, на море и в воздухе. В море сейчас находятся более 15 тысяч американских моряков на 24 военных кораблях и подводных лодках, в воздухе — 12 эскадрилий и две бригады боевой авиации. На суше США развернули два корпуса, две дивизии и шесть бригад.