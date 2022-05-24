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США увеличили численность войск в Европе до 100 тысяч

  • 24.05.2022, 9:00
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США увеличили численность войск в Европе до 100 тысяч
фото: epa

Меры были приняты после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину численность американских войск в Европе увеличилась более чем на 30%.

Об этом сообщает CNN.

Во время брифинга после онлайн-заседания Контактной группы по Украине с участием министров обороны более 40 стран Милли сказал, что сейчас в зоне операций Европейского командования ВС США (EUCOM) во многих европейских странах находятся 102 тысячи американских военных.

По его словам, с 24 февраля Вашингтон увеличил военное присутствие на земле, на море и в воздухе. В море сейчас находятся более 15 тысяч американских моряков на 24 военных кораблях и подводных лодках, в воздухе — 12 эскадрилий и две бригады боевой авиации. На суше США развернули два корпуса, две дивизии и шесть бригад.

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