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В Минске на месте долгостроя на проспекте Дзержинского появится «элитный» дом

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  • 24.05.2022, 9:09
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В Минске на месте долгостроя на проспекте Дзержинского появится «элитный» дом

Цена квадрата — до 1750 долларов.

В Минске возобновилось строительство жилого дома премиум-класса на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Розы Люксембург, который должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году, сообщает агентство «Минск-Новости».

Строительство жилого дома MOD house, расположенного на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Розы Люксембург, началось осенью 2019 года. Объект планировали сдать в 2021-м, но не сложилось — в конце 2020-го реализация проекта была поставлена на паузу. Однако в апреле этого года строительные работы возобновились.

MOD house – это проект группы компаний «ТАПАС», который она выкупила у другого застройщика еще на начальной стадии. Он представляет собой монолитное железобетонное каркасное здание высотой в 23 этажа, где разместятся 96 квартир и паркинг на 111 машино-мест.

Сейчас выполняются работы по устройству монолитных конструкций паркинга: фундаментов, колонн, стен. Также специалисты занимаются прокладкой наружных инженерных сетей, сооружений повысительной насосной станции, трансформаторной подстанции.

Возобновилась и продажа квартир. Цены за квадратный метр в двушке варьируются от 1650 до 1720 долларов в эквиваленте, в трешке — от 1400 до 1750 долларов, в четырехкомнатных – от 1570 до 1700. Объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее августа 2023 года.

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