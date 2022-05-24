Белорусам приготовили «сюрприз» по уплате налога на транспорт, недвижимость и землю 7 24.05.2022, 9:19

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Новшества начнут действовать с 1 июня.

С 1 июня физические лица – плательщики транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога получат единое извещение на уплату этих налогов по каждому из имеющихся у физлица объекту налогообложения (например, автомобиль, квартира, земельный участок).

В этом извещении будет индивидуальный расчет налогов по всем объектам налогообложения, принадлежащим физлицу. Об этом сообщает ИМНС по Брестской области.

Помимо расчета налогов форма извещения предусматривает более широкий спектр информации, носящей справочный характер (куда следует обращаться при наличии вопросов по начислению и уплате налогов, заполнение реквизитов при уплате налогов и др.).

Напомним, в 2021 году был выставлен авансовый платеж по транспортному налогу: владельцы авто платили 1 базовую величину. В 2022 году этот платеж будет зачтен при уплате налога за 2021 год с учетом фактического времени владения транспортными средствами.

В 2022 году МНС направит извещение на доплату или уплату транспортного налога в полном размере до 1 сентября. Оплатить сбор будет необходимо до 15 ноября 2022 года. Такие же сроки действуют по уплате налогов на землю и недвижимость.

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