Под Волковыском провели акцию солидарности с Николаем Автуховичем 1 24.05.2022, 9:26

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Николай Автухович

Фото: belaruspartisan.org

Герои-подпольщики вывесили транспаранты.

Под Волковыском подпольщики вывесили транспаранты солидарности с Николаем Автуховичем. Фото в редакцию «Нашай Нівы» прислал читатель.

Напомним, что процесс над Николаем Автуховичем и, по мнению следствия, его соратниками, идет сейчас в Гродно.

Всего по делу проходят 12 человек. Этих людей задержали еще 1 декабря 2020 года. Власти сразу объявили Автуховича организатором и руководителем «террористической группировки», которая якобы поджигала автомобили и дома сотрудников милиции.

Теперь провластные СМИ пишут, что Автуховичу может грозить даже смертная казнь.

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