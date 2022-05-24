закрыть
24 мая 2022, вторник, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на главных фронтах войны в Украине: сводка Генштаба ВСУ

  • 24.05.2022, 9:31
  • 3,890
Что происходит на главных фронтах войны в Украине: сводка Генштаба ВСУ

На каких направлениях сейчас «горячее» всего.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 90-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг осуществляет интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно близ Лисичанска и Северодонецка.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населенного пункта Случевск Брянской области.

Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг проводит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошкивка и Устиновка.

На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг осуществлял огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка-Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Южнобугском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак врага, уничтожено 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 1 вражеский автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 6 БпЛА, 1 вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.

В Генштабе отметили, что армия РФ перебрасывает ракетные комплексы "Искандер-М" к границе с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев