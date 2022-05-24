Times: Британия с союзниками готовит прорыв российской блокады в Черном море 7 24.05.2022, 9:45

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В коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие государства.

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Коалиция союзников будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор, пишет британская Times.

Отмечается, что коридор обсуждался вчера на встрече министра иностранных дел Литвы с главой МИД Британии Лиз Трасс.

В коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие государства, зависящие от зерна. Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, может принять участие в коалиции.

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