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Эксперт рассказал, что сейчас происходит с ценами в Беларуси

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  • 24.05.2022, 9:58
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Эксперт рассказал, что сейчас происходит с ценами в Беларуси

Власти снова вступают в противоречие с законами рынка.

В Беларуси разрабатываются дополнительные меры по сдерживанию цен.

Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Что сейчас происходит с ценами и какие меры по их сдерживанию может предложить правительство? Газета «Белорусы и рынок» поговорила с сопредседателем Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктором Маргеловым.

— Действительно, на некоторое группы товаров цены перестали расти, на некоторые даже вернулись назад, прежде всего — на импортные товары.

— А что происходит с фруктами-овощами?

— Сейчас уже пошли сезонные колебания цен: выросли белорусские овощи-фрукты в теплицах. Самый классический вариант помидоры и огурцы, цены на которые упали очень сильно. Помидоры продавали чуть ли не по 9 рублей, а сейчас продаем в районе трех рублей за килограмм, а огурцы (нестандарт) в продаже можно найти даже по 1,5 рубля. Таких цен зимой не было, конечно.

В принципе, даже капуста, которая у нас зимой пропала, сейчас может стоить до 2 рублей – свежая, ранняя. Понятно, каждый продает по своей цене, но теоретически в магазинах уже можно найти по цене 2 рубля.

Цены на блоки стабилизировались: с момента открытия границы с Россией оптовые цены на них практически застыли. Тем более что цены на яблоки освободили от регулирования и они вдруг сразу появилась.

— С чем связано, на ваш взгляд, торможение цен?

— Прежде всего укрепился курс белорусского рубля. А кроме того, стабилизировался баланс между Беларусью и Россией: каким-то образом там подешевели продукты, сахар уже дешевле, чем у нас. Я думаю, в России каким-то образом стабилизировался продуктовый рынок. В противном случае она вытягивала бы все из Беларуси, а пока этого не наблюдается.

— Глава МАРТ Алексей Богданов заявил о подготовке новых мер по сдерживанию цен. Что может предпринять правительство в этом направлении?

— Все, что угодно. Тем более что сейчас речь идет о сдерживании цен в легкой промышленности, перешли на автозапчасти. Наиболее вероятным мне представляется сдерживание цен в других отраслях. Хотя не исключаю, что продуктовый рынок тоже останется в поле зрения правительства.

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