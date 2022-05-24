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Шойгу предложил причислить к «лику святых» Суворова

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  • 24.05.2022, 10:01
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Шойгу предложил причислить к «лику святых» Суворова
Сергей Шойгу

РПЦ начала сбор информации «о фактах чудотворения».

Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова, пишет ТАСС.

РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения — это обязательный критерий для канонизации.

— Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу (Шойгу — Прим. ред), что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно, — сказал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Александр Васильевич Суворов (1730−1800) — русский полководец, сыгравший значительную роль в подавлении восстания 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко. Зверства суворовских солдат в варшавском предместье Прага вошли в историю.

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