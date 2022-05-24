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В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо

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  • 24.05.2022, 10:10
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В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо

С начала года это уже 13-е подорожание.

С 24 мая в Беларуси снова на две копейки подорожало автомобильное топливо.

Как сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», новые цены на топливо выглядят сейчас так:

— АИ-92 – Br 2,26;

— АИ-95 – Br 2,36;

— АИ-98 – Br 2,58;

— ДТ – Br 2,36.

С начала 2022 года это уже 13-е подорожание автомобильного топлива. В последний раз цены менялись неделю назад, 17 мая. А до того – еще неделю назад.

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