ВСУ замедлили наступление оккупантов в районе Попасной 1 24.05.2022, 10:31

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Российская контратака на Харьковщине также выдохлась.

Военный аналитик Том Купер уверен, что российские войска не смогут штурмовать Бахмут, вместо этого они сосредоточатся на попытке окружения ВСУ в Лисичанске-Северодонецке. Об этом он сообщает в отчете за 21-23 мая.

ВСУ подтянули укрепление в район Попасной

По данным аналитика, худшее в районе Попасной уже позади. Продвижение было замедлено, что означает переброску в район прорвы значительных сил ВСУ на подкрепление. Вероятно, что среди них была и большая часть 10-й горноштурмовой бригады из Ивано-Франковска.

Украинские военные смогли сохранить укрепления севернее Владимировки и северной части Триполья. Российские десантники продвинулись севернее. Бои ведутся между Белогоровкой и Васильевкой. Вероятно, пишет Купер, Васильевка захвачена оккупантами.

Аналитик считает, что если бы в Кремле лучше координировали свои действия в районе Попасной, а многочисленные попытки форсирования Северского Донца были бы успешными, то они бы смогли окружить украинские силы обороны в районе Северодонецка-Лисичанска уже сейчас. Однако прорыв из Попасной запоздал почти на две недели.

У войск РФ недостаточно сил для захвата Бахмута

Купер пишет, что некоторые оценки о дальнейшем продвижении войск с Попасной на Бахмут неверны. У российских войск нет сил для начала штурма сильно защищенного города, который охраняют две бригады ВСУ.

«Даже если бросить все возможные подкрепления в район Попасной, у них просто нет войск для начала очередного штурма», — акцентирует Купер.

Поэтому по оценке эксперта, даже президент России Владимир Путин не настолько безумен или некомпетентен, чтобы отдать приказ идти на Бахмут до «решения ситуации» в районе Северодонецка-Лисичанска. Там страна-агрессор сосредоточила около 15 батальонно-тактических групп.

Российские войска продвигаются на север, на Лисичанск и на северо-запад в направлении Серебрянка-Белогоровка. Под контролем врага находится Александрополье и юго-западная часть Камышевахи с железнодорожной веткой.

Вместе с тем Купер отмечает, что ситуация в районе Попасной будет оставаться крайне тяжелой. Российское командование отправляет в тот район большое количество подкрепления. Одна из танковых колонн была длиной 11 км.

Северодонецк блокирован с трех сторон

Северодонецк находится под сильным давлением пророссийских боевиков и войск РФ. 20 или 21 мая ВС РФ обстреляли мост из миномета, соединяющий город с Лисичанском.

Казалось, что это сделали ВСУ, чтобы отходить из Северодонецка. Однако позже стало известно, что 4-я бригада быстрого реагирования Нацгвардии вместе с 24-й бригадой нашли миномет, который повредил мост, и уничтожила его. Это был 240-мм «Тюльпан».

Войска РФ штурмуют Пурдовку и Александровку (Луганская область). После наведения переправы, войска РФ продвигаются между Вороновым и Северодонецком.

Лиман в Донецкой области также блокирован с трех сторон после захвата РФ Дробышевого. По городу наносятся авиационные удары.

Российская контратака на Харьковщине выдохлась

Попытка российских войск контратаковать украинские силы севернее Старого Салтова выдохлась при попытке снова захватить Терновую. Тем временем ВСУ пытаются возобновить атаку в сторону Волчанска восточнее.

Аналитик отмечает, что что-то происходит в районе между Вернопольем и Бражковкой, однако сложно понять, что именно. Идут бои за Долгенькое. Из-за российских атак на Александровку (в районе Святогорска, Донецкая область) и захвата Яровой, ВСУ отошли в Студенок или даже до Святогорска.

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