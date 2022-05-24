«Возрождается армия свободных белорусов, значит победа над лукашизмом не за горами» 2 24.05.2022, 10:18

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Слово за белорусскими мужчинами.

Белорусские добровольцы, которые заявили о создании полка имени Кастуся Калиновского, своей целью видят освобождение Беларуси от режима Лукашенко. Сайт Charter97.org посмотрел, какие надежды возлагает народ Беларуси на наших воинов:

«Гордость берет, что у нас есть такие смелые белорусы! Это настоящие мужики! В историческое время живем, а эти парни меняют историю».

«Путин организовал обучение воинов, которые потом уничтожат Таракана. Навыки пригодятся при штурме коттеджей в Дроздах и резиденции диктатора».

«Гэтыя хлопцы заклалі асновы новай арміі Беларусі. І з іх намаганнямі так і будзе будавацца не толькі Беларуская Народная Рэспубліка, але і Армія Беларускай Абароны. Усё прагніўшае лукашэнкаўскае — закапаць і пакласці на тую магілу гранітны камень, штоб ніколі на нашай зямлі не было ні лукашызма, ні пуцінізма і ніякага фашызма!»

«Вы, лучшие сыны страны своей, избрали нелегкое ратное дело, неся свободу истекающей кровью Украине и стонущей под сапогом оккупантов Беларуси. Верим, что придет время и вы вместе с другими Воинами Света придете освобождать и родную Беларусь!»

«Спадзяюся, што ва Украіне будзе створана сапраўдная Беларуская нацыянальная армія, а пасля краху Масковіі ў гэтай арміі будзе вялікая мэта вызваліць Беларусь ад лукашызму, маскоўскіх гаўляйтэраў. Народ Беларусі падтрымае. Будзе штурм палаца лукавага чорта, пакаранне вар'ята, пакаранне мусароў і халуёў Масковіі, здраднікаў Бацькаўшчыны. Далей — тэрытарыяльная абарона і зброя грамадству для самаабароны і абароны краіны».

«Губопики, ОМОНы, ВДВ и прочие, лучше сдавайтесь, когда пойдет замут, вы будете уничтожены. Вы можете искупить свою вину, если повернете оружие против Лукашенко и своих командиров. Не советую поднимать оружие против калиновцев — будете безжалостно уничтожены. Вам не на что рассчитывать».

«Таких белорусов очень много, как в полку. В тюрьме сидит цвет нации, одна Полина чего стоит, о мужестве которой будут писать в книжках. А белорусы внутри страны... Вроде бы всех разогнали и посадили, а каждый день видишь нового героя».

«Вялiкi Вам дзякуй, Калiноўцы! Вельмi натхняе i радуе, што ёсьць сапраўдны нацыянальны Беларускi батальён з назвай сапраўднага змагара за свабодную i незалежную Беларусь. Мы — мясцовыя патрыеты i iдэйныя грамадзяне краiны — будзем заўжды вас чакаць, каб падтрымаць i дапоўнiць вашыя рады войска для асвабаджэння Беларусi ад лукашызму. Жыве Беларусь! Слава ваярам Украiны!»

«Белорусы, вступайте в полк Кастуся Калиновского. Это основа белорусской освободительной армии, которая разгромит карателей Лукашенко и принесет свободу народу Беларуси!»

«Ідзе народжанне ў баях за братскую Украiну нашага Беларускака Вызваленчага Войска».

«Трепещи, Таракан со своим Губопиком. По дороге на Дрозды этот полк превратится в армию, присоединяя по ходу движения массу белорусов. Трепещите, спецназы, Марьина Горка и Бреста. Вам не остановить этих мотивированных людей».

«Понятно, что масса людей, у которых грубо отняли их право на выбор, надежду на улучшение жизни, никуда не делись. Это, образно говоря, взрывчатое вещество в снаряде. Нужен лишь взрыватель, детонатор, который запустит серьезный процесс. Букеты и сердечки станут неактуальны. Понятно, что серьезным детонатором станет это закаленное и получившее опыт в боях подразделение».

«Когда школьник лезет по канату вверх, то любое волнение за канат внизу создает неимоверные колебания вверху и осложняет подъем. Когда человек вышел против ОМОНа биться, он наверняка надеется, что к его плечу прислонится такое же крепкое плечо, а не розовый шарик на тонкой ниточке».

«Канец iснавання лукашызму i вызваленне Беларусi з-пад расейскай акупацыi прынясуць: перамога Узброенных Сiлаў Украiны над расейскiмi акупантамi i вызваленчае войска iмя Кастуся Калiноускага, сфармiраваннае i загартаванае ў баях за братнюю Украiну! Чакаем Вас усёй краiнай, чакаюць тысячы нявiнных людзей, знаходзячыхся за кратамi лукашэнкаўскага рэжыму. Слава Украiне! Жыве Беларусь!»

«Лукашенко хотел с позиции силы разговаривать с народом — он это получит».

«Таракан будет повержен! Народ выйдет встречать народно-освободительную армию калиновцев!»

«Губопики, 38-я Бресткая, Марьина Горка и прочие, рекомендую складывать оружие и сразу переходить на сторону калиновцев, когда пойдет замут. Калиновцы ребята мотивированные, с оружием умеют обращаться, в отличие от вас, а также горят желанием отомстить. Вы им и близко не ровня. Этим вы, может быть, сохраните себе жизнь. В противном случае вас ждет уничтожение».

«Белорусских ОМОНовцев проведут по центральным улицам Минска с шариками в руках перед отправкой на каторжные работы ради благоустройства светлого будущего нашей европейской родины».

«Возмездию быть! И мы приложим все свои силы, чтобы очистить белорусскую землю от этой нечисти! Списки есть, адреса тоже, дело за малым».

«Вначале было слово белорусских женщин, теперь дело за белорусскими мужчинами. Иначе нельзя. Надо уже готовиться к решительным действиям, освобождать Беларусь».

«Поднимайтесь, белорусы. Украинцы — наши ближайшие соседи и братья по крови. Постоим плечом к плечу с нашими братьями против захватчиков. Бейте врага за слезы украинских матерей, за смерть украинских детей».

«Как здорово, что в Беларуси есть вот эти смелые мужчины. Скорей бы освободить всех, кто нашел смелость пойти против режима».

«Вялiкая колькасьць беларусаў ня толькi падтрымоўвае полк Калiноускага, а будзе рада далучыцца таксама да няго, як толькi ён увойдзе вызваленчым маршам у Беларусь! Слава Калiноуцам!»

«Наконец-то, возрождается армия будущих, свободных белорусов! Значит победа над лукашизмом не за горами,» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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