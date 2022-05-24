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Синоптики рассказали, каким будет лето в этом году в Беларуси

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  • 24.05.2022, 10:36
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Синоптики рассказали, каким будет лето в этом году в Беларуси

Повышение среднегодовой температуры воздуха приводит к изменению продолжительности сезонов года.

Сильно ли изменился климат Беларуси и какую погоду на это лето прогнозируют специалисты, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Начиная с 1989 года отмечается наиболее интенсивный рост температуры воздуха.

– Этот период используется для мониторинга современного состояния климатической системы. За период с 1989 по 2021 г. лишь в 7 годах средняя годовая температура воздуха в стране была несколько ниже климатической нормы (1981–2010 гг.), – подчеркнули специалисты.

Последнее десятилетие (2012–2021 гг.) со средней температурой +7,9 °С оказалось теплее любого из предыдущих. А средняя температура воздуха последних пяти лет (2017–2021 гг.) составила +8,1 °С, что выше климатической нормы на 1,1 °С. Особенно выделяются 2019-й и 2020-й, последовательно ставшие самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений (+8,8 °С и +9,1 °С соответственно).

– Повышение среднегодовой температуры воздуха приводит к изменению продолжительности сезонов года, что является одним из наиболее ярких индикаторов современного изменения климата. За 1989–2021 гг. продолжительность климатической зимы сократилась в среднем по стране на 5–8 дней. За период 1989–2021 гг. летний сезон стал длиннее в среднем по стране на 3–7 дней. Естественно, изменение климата негативно сказывается на окружающей среде, населении и отраслях экономики, – рассказали синоптики.

– Какая погода прогнозируется на лето?

– В будущем ожидается продолжение текущих тенденций: рост среднегодовой температуры воздуха, увеличение количества дней с максимальной температурой воздуха +25 ºС и выше (жаркие дни), увеличение продолжительности летнего сезона и сокращение продолжительности зимы и т. д., – ответили в Белгидромете.

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