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В Гомеле водитель с криком высадил детей из автобуса

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  • 24.05.2022, 10:47
  • 5,706
В Гомеле водитель с криком высадил детей из автобуса

Видеофакт.

В Гомеле водитель высадил детей из автобуса, пишет «Флагшток».

Об инциденте, произошедшем 23 мая, рассказали гомельчане: водитель высадил из автобуса на остановке «Луговая» около шести детей.

По словам очевидцев, у школьников не было с собой справок, но были дневники. Родители возмущаются в чате: говорят, что тот самый водитель нередко кричит и скандалит, и утверждают, что высаживать детей он не имел права.

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