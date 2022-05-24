В Гомеле водитель с криком высадил детей из автобуса

В Гомеле водитель с криком высадил детей из автобуса11
- 24.05.2022, 10:47
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Видеофакт.
В Гомеле водитель высадил детей из автобуса, пишет «Флагшток».
Об инциденте, произошедшем 23 мая, рассказали гомельчане: водитель высадил из автобуса на остановке «Луговая» около шести детей.
По словам очевидцев, у школьников не было с собой справок, но были дневники. Родители возмущаются в чате: говорят, что тот самый водитель нередко кричит и скандалит, и утверждают, что высаживать детей он не имел права.