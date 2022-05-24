Ученые рассказали, как изменение климата повлияло на сон человека 24.05.2022, 10:42

Спать мы стали меньше.

Глобальное потепление негативно повлияло на сон людей во всем мире, с 2010-го сокращая его продолжительность примерно на 44 часа ежегодно для каждого из нас. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета и Датского технического университета, исследование которых опубликовано в журнале One Earth, пишет Naked science.

Регулярный качественный сон поддерживает физическое и психическое здоровье человека, в то время как его нехватка приводит к снижению когнитивных функций и продуктивности, нарушениям функций иммунной системы, повышенному риску артериальной гипертензии (гипертонии), депрессии, заторможенности, плохому настроению, прогулам на работе и прочему. Несмотря на все неприятные последствия, множество людей, особенно жители развитых стран, не спят положенные семь часов в сутки. И в этом, по мнению авторов новой работы, виноваты не только карьеризм и бытовые хлопоты, но и повышающиеся ночные температуры.

«У людей и других млекопитающих развились как нейрофизиологические, так и поведенческие процессы для координации ритмов терморегуляции и сна — предположительно, для сохранения расхода энергии. У человека максимальная скорость охлаждения тела сильно коррелирует с началом отхода ко сну, а желание лечь спать достигает пика вблизи минимума циркадного ритма температуры тела. Перед погружением в сон усиление притока крови к дистальным отделам и конечностей позволяет понизить внутреннюю температуру тела. Как кожа, она становится чувствительнее к температуре окружающей среды во время сна. И, как показали предыдущие исследования, период бодрствования увеличивается, когда температура становится выше или ниже пределов термонейтральной зоны (зона температурного комфорта, при котором организм поддерживает тепловой баланс исключительно за счет сужения либо расширения кровеносных сосудов). Гораздо меньше известно о влиянии температуры наружного воздуха и метеорологических условий на сон взрослых в реальных условиях», — пишут датские ученые, отмечая, что именно в теплую погоду учащаются сообщения о дефиците сна.

Они использовали крупномасштабную базу, содержащую свыше семи миллионов записей о сне (его начале, продолжительности и завершении) более 47 тысяч взрослых жителей 68 стран с 2015 по 2017 год. Испытуемые носили специальные браслеты-трекеры с мониторингом сна. Также авторы работы анализировали данные о ежедневных метеоусловиях в изученных регионах.

На основе построенных моделей исследователи пришли к выводу, что повышение минимальной температуры в ночное время суток сокращает продолжительность необходимого организму отдыха и повышает риск его дефицита, в первую очередь за счет более позднего времени засыпания. Особенно заметным это влияние становилось в теплые месяцы, когда температура превышала как хотя бы 10 градусов Цельсия, а также в странах с низким уровнем дохода или жарким климатом, в группе пожилых людей и у женщин.

Если столбики термометров по ночам показывали выше 30 градусов, люди в среднем спали на 14,08 минуты меньше — по сравнению с сутками, когда потеря сна из-за погоды была минимальной.

«Мы не нашли свидетельств кратковременной акклиматизации режима сна к более высоким температурам. <…> По нашим оценкам, субоптимальные ночные температуры, вероятно, уже вызвали значительную потерю сна в начале XXI века, и, таким образом, их повышение может еще сильнее повлиять на сон человека в будущем», — пишут авторы работы.

Они ожидают, что к 2099 году каждый человек будет терять примерно по 50-58 часов сна ежегодно, причем люди, уже проживающие в теплых регионах, пострадают сильнее. Тем не менее ученые призвали с осторожностью относиться к результатам, поскольку, очевидно, потребуются дальнейшие исследования, в том числе, чтобы прояснить выявленные различия между странами и группами населения.

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