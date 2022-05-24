Вице-канцлер Германии: Нефтяное эмбарго против России уже совсем близко 24.05.2022, 10:50

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Даже Венгрия может изменить свою позицию по этому вопросу.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

Об этом сообщает ZDF.

Министр пояснил, что только несколько государств ЕС, в частности Венгрия, выступают против. Однако и он, по его мнению, может изменить свою позицию.

"Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней мы также добьемся прорыва", – отметил Хабек.

Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, наиболее зависящих от поставок российской нефти.

Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт потребовал от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.

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