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Экс-глава британской разведки: Путина в 2023 году не будет в живых

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  • 24.05.2022, 10:50
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Экс-глава британской разведки: Путина в 2023 году не будет в живых
фото: EPA

Вначале правитель РФ «сляжет в санаторий».

Бывший глава Ми-6 (секретной разведывательной службы Великобритании) Ричард Дирлав считает, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий и сделает это не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По словам бывшего главы, Путин может уйти с поста президента РФ уже до следующего года. Однако это связано не с войной в Украине, а с состоянием здоровья 69-летнего кровавого диктатора.

Уже в скором времени Путина могут отправить в санаторий. Оттуда он уже не выйдет в качестве президента РФ и лишится власти, считает Дирлав, возглавлявший британскую разведку с 1999 по 2004 год.

"Я не думаю, что он будет жив в 2023 году", — сказал экс-глава Ми-6.

Дирлав также предположил, кто заменит диктатора, когда тот умрет. Новым президентом РФ может стать Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности страны-агрессора.

"Если мой тезис подтвердится, и Путин скроется в санатории, он (Патрушев - ред.) станет вероятной заменой. И, конечно, в этом сценарии замена, скорее всего, будет постоянной", - считает бывший глава британской разведки.

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