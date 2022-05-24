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Экс-президента Молдовы Додона арестовали

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  • 24.05.2022, 10:59
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Экс-президента Молдовы Додона арестовали
игорь додон

Против «друга Лукашенко» возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене, сообщила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры страны Марианна Керпек, передает ВВС.

Додон занимал пост президента Молдовы в 2016—2020 годах. Александр Лукашенко неоднократно называл его своим другом.

Игорь Додон был среди тех правителей, кто в августе 2020 года поздравил Лукашенко с победой на выборах, когда в Беларуси проходили многочисленные акции протеста против результатов голосования и насилия со стороны силовиков.

Также Додон, уже проиграв выборы Майе Санду, в мае 2021 года приезжал с неофициальным визитом в гости к Лукашенко. Тот показал ему свою загородную резиденцию.

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