закрыть
24 мая 2022, вторник, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бунт на Каспийском флоте РФ: моряки отказываются идти в бой

4
  • 24.05.2022, 11:04
  • 7,944
Бунт на Каспийском флоте РФ: моряки отказываются идти в бой
иллюстрационное фото

Корабли находятся в аварийном состоянии.

Российские моряки отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, на некоторые корабли РФ из-за санкций вместо оригинальных блоков установили запчасти от бытовой техники китайского производства.

Теперь командование Каспийской флотилии, опасаясь проверок и тюрьмы скрывают факты небоеспособности корабельного состава и угрожают обвинить в госизмене и приговорить к 15 годам заключения тех, кто их сдаст.

В свою очередь, моряки 106-й бригады, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей и решили тайно написать письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу, в которых пожаловались на все махинации командования, добавили в ГУР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев