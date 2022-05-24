«Инстинкт самосохранения для режима — не препятствие» 3 24.05.2022, 11:10

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Почему в день встречи Путина и Лукашенко зашевелилась белорусская армия?

Два одиноких союзника опять встретились. Идею, что они встречались, чтобы обсудить мир во всем мире мы с тобой, конечно, категорически отвергаем, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Для чего эта встреча была нужна младшему партнеру, конечно, понятно. Не бином, все-таки, Ньютона. Белорусским властям от старшего партнера всегда нужны буквально только три вещи: деньги, снова деньги и еще немного денег на всякий случай. И в обмен на этот пустяк они готовы одаривать партнера вербальными ласками в неограниченных объемах в рамках заранее оговоренной сметы. Последнее время одаривать, правда, приходится авансом, но не суть.

Тем более в этот раз и деньги нужны небольшие. «Ну совсем смешные деньги». Такие смешные, что эту сумму даже было не прилично называть в присутствии интенсивно растущей российской экономики. И нужны они не на ерунду какую, а на святое дело союзного импортозамещения.

Вот некоторое время назад белорусское министерство экономики говорило, что для полного счастья в союзном импортозамещении им нужен сущий пустяк в виде 2,5 миллиардов долларов. За эти смешные деньги белорусское минэкономики берется заместить 30 процентов импорта, без которого белорусской промышленности критически не обойтись. Вот, видимо, кое-кто эту сумму вчера и назвал. Когда экономика отошла в сторону и не могла подслушать.

Но ведь не об этих же пустяках они потом говорили четыре с половиной часа и еще продолжили в неформальной обстановке. Подозреваю, что за каждый свой финансовый витамин старший партнер хочет от младшего союзника мелких услуг. А не рассказа про то, откуда Польша готовилась расчленить Украину. Про это ему и собственный телевизор может рассказать в подробностях, леденящих кровь. Не факт, что лучше союзника, но точно дешевле.

Зато, в день встречи тревожно зашевелилась белорусская армия. И накануне секретарь белорусского Совбеза заметил на белорусской территории украинские диверсионно-разведывательные группы. Так что между статусом соучастника и полноценным участием по-прежнему стоят только логика, здравый смысли и инстинкт самосохранения. А это, как мы с тобой знаем, не то препятствие, которое белорусским властям трудно преодолевать.

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