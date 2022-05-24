Посол Израиля покинет Беларусь раньше времени
- 24.05.2022, 11:19
- 1,886
Вместо него представлять интересы Израиля будет временный поверенный.
Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман покинет страну раньше срока окончания своей миссии,сообщает «Наша ніва» со ссылкой на свои источники.
Вместо него представлять интересы Израиля будет временный поверенный.
Сообщается, что отъезд Алекса Гольдмана-Шаймана не связан с политическими причинами. Он займет должность генконсула в другой стране. Перевод будет сделан по личной просьбе дипломата. Одной из причин может быть отсутствие возможностей для обучения детей посла в Минске.