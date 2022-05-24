Посол Израиля покинет Беларусь раньше времени 24.05.2022, 11:19

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Алекс Гольдман-Шайман

Фото: Сергей Сацюк, Navini.by

Вместо него представлять интересы Израиля будет временный поверенный.

Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман покинет страну раньше срока окончания своей миссии,сообщает «Наша ніва» со ссылкой на свои источники.

Вместо него представлять интересы Израиля будет временный поверенный.

Сообщается, что отъезд Алекса Гольдмана-Шаймана не связан с политическими причинами. Он займет должность генконсула в другой стране. Перевод будет сделан по личной просьбе дипломата. Одной из причин может быть отсутствие возможностей для обучения детей посла в Минске.

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