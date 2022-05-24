Батальон мобилизованных студентов и рабочих из «ДНР» попал в Мариуполь и потерял 40% личного состава 2 24.05.2022, 11:20

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Россияне погнали неподготовленных людей под пули.

Мобилизованные студенты и рабочие из самопровозглашенной ДНР обвинили главу региона Дениса Пушилина в обмане. Солдаты заявили, что он публично обещал не отправлять неподготовленных людей под пули, но их батальон попал в Мариуполь и потерял в боях до 40% личного состава. Видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.

В ролике сообщалось, что вопреки публичным заявлениям Пушилина о том, что резервисты не будут непосредственно принимать участие в боевых действиях, личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка, находился с 13 марта на передовых позициях в Мариуполе.

При этом военнослужащие оказались неподготовленными — до момента мобилизации они учились в вузах и работали на различного рода предприятиях, не имеющих отношения в воинской службе. Они также не прошли обязательное медицинское обследование, «многие имеют хронические заболевания». По состоянию на 23 мая батальон имеет только 60% личного состава.

— Военнослужащие 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка морально и физически истощены, что осложняет выполнение боевых задач, — сообщили военные.

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