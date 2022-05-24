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Грозит ли Беларуси оспа обезьян?

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  • 24.05.2022, 11:23
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Грозит ли Беларуси оспа обезьян?
фото: pixabay

Минздрав дал свою оценку ситуации.

В Министерстве здравоохранения рассказали, дойдет ли оспа обезьян, которая накрывает Европу, до Беларуси.

«Оспа обезьян» — редкое инфекционное заболевание. Начинается она остро, с повышения температуры тела, головной и мышечной болей, возможны головокружение, тошнота, рвота. Последующая динамика болезни сходна с симптоматикой натуральной оспы (появление сыпи). Обычно заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести.

В Минздраве отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но сейчас в мире фиксируют случаи, когда инфекция передается от человека к человеку при длительном контакте. А именно воздушно-капельным и контактно-бытовом путем передачи, в том числе и через половые контакты.

«Вероятность завоза данной инфекции в Беларусь оценивается, как низкая, в связи с отсутствием авиасообщения с большинством стран мира», — заявили в Минздраве.

При этом отметили, что «для предотвращения завоза в страну «оспы обезьян» Минздравом в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь усилены меры санитарно-карантинного контроля». Кроме того, дополнительно обучают медработников дифференциальной диагностике заболевания. А специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания.

Кроме того, в Минздраве предупредили белорусов, которые посещают эндемичные по оспе обезьян страны (Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Чтобы не заболеть, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса (грызунами и приматами), а также употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

«При контакте с лицами, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и имеющими симптомы, похожие на острую респираторную инфекцию, необходимо соблюдать основные профилактические правила – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», — добавили медики.

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