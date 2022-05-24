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Ученые научили роботов-макарон ходить по лабиринтам и песку

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  • 24.05.2022, 11:26
Ученые научили роботов-макарон ходить по лабиринтам и песку

Видеофакт.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Университета Пенсильвании разработали мягких роботов, которые могут перемещаться в сложных условиях, например, лабиринтах, без помощи людей или компьютерного программного обеспечения, пишет «Хайтек».

Роботов сделали из жидкокристаллических эластомеров в форме скрученной ленты. Внешне это похоже на макароны ротини. Когда вы помещаете ленту, из которой сделаны роботы, на поверхность с температурой не менее 55 °C, то часть ленты, сжимается. Так устройство может перемещаться.

Авторы отмечают, что ранее такую конфигурацию уже использовали для создания роботов, но теперь удалось сделать так, чтобы они обходили препятствия, а не застревали на них. Ленточный робот делает это двумя способами. Во-первых, если один конец ленты сталкивается с объектом, лента слегка поворачивается, чтобы обойти препятствие.

Во-вторых, если центральная часть робота сталкивается с объектом, то происходит щелчок. Это быстрое высвобождение накопленной энергии деформации, в результате лента подпрыгивает и переориентируется перед приземлением. Возможно, это потребуется сделать несколько раз, прежде чем преодолеть препятствие.

В каком-то смысле это очень похоже на роботы-пылесосы. За исключением того, что новый мягкий робот использует энергию из окружающей среды и работает самостоятельно.

Исследователи провели эксперименты, в которых показали, что лентообразный мягкий робот может перемещаться в разных лабиринтах. Они также показали, что мягкие роботы будут хорошо работать в условиях пустыни, так как легко поднимаются и спускаются по рыхлому песку.

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