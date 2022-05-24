Стали известны новые данные об огромных потерях армии РФ в Украине

Стали известны новые данные об огромных потерях армии РФ в Украине1
- 24.05.2022, 11:30
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Больше всего оккупантов за последние сутки уничтожено на Северодонецком направлении.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:
личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1302 (+9),
боевых бронированных машин - 3194 (+28),
артиллерийских систем - 606 (+2),
РСЗО - 201 (+0),
средства ПВО - 93 (+0),
самолетов - 205 (+1),
вертолетов - 170 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 480 (+4),
крылатые ракеты - 112 (+2),
корабли / катера - 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ,
специальная техника - 43 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери российских оккупационных войск наблюдались на Северодонецком направлении.