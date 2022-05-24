Мнение: «Старший брат» кидает Лукашенко 24.05.2022, 11:35

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Такое уже было не раз.

Во дворце жадно ловят все спекуляции на тему здоровья кремлевского старца. Вчерашнее личное общение добавило уверенности в том, что синепалый все же идет вторым в гонке на лафетах. Даже в провластном паблике опубликовали фото, которое превратило «старшего брата» в жалкое подобие Добби, который свой носок еще не получил, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Поэтому можно чувствовать себя несколько увереннее, но самое главное нужно торопиться просить деньги. В этом плане вчера прозвучало два критически важных момента - финансирование импортозамещения, а также «укрепляющийся» рубль.

Первое важно с точки зрения просто выклянчить денег формально под нереализуемые на практике проекты, то есть на прокорм. Импортозамещение - красивый миф, придуманный для того, чтобы разводить на бюджетное финансирование. В современном мире торговать выгоднее, чем воевать. Именно поэтому практически любой товар, чтобы быть проданным на глобальном рынке являет собой комбинацию лучших комплектующих, а не скатывается в плоскость «плохонькое, но свое» или «наши микросхемы самые большие в мире».

Второе начинает напрягать в межгосударственных расчетах. Отвязка от доллара или евро диктовалась не только неудобством транзакций в валютах, когда любая операция может в условиях санкций быть как минимум заморожена. Не менее важным фактором был дешевеющий рубль, при котором зафиксированные в рублях цены при импортных закупках давали существенную экономию в пересчете на твердую валюту.

Но «рубль начал неожиданно укрепляться» и ситуация стала разворачиваться в обратную сторону. Цены в рублях на российские товары остаются неизменными, а в твердой валюте все значительно дорожает. Отсюда просьба «не переборщить с укреплением рубля».

Мы не будем оценивать, насколько текущий курс российского рубля является рыночным, но синепалый недоволен складывающейся ситуацией. Переход на рубли вместо экономии приводит к повышенным тратам из валютных резервов. Есть ощущение, что «старший брат» кидает и появляется требование, чтобы все было «по справедливости». Такое уже было не раз. Например, когда рыночные цены на газ или нефть падали ниже «союзных», Минск требовал себе рыночных цен, как только ситуация на рынке менялась, об этом резко забывали. Нужно очень дешево, а лучше бесплатно или с доплатой.

Итак, тема встречи - деньги для союзника, который умудряется быть одновременно «не агрессором» и «не предателем», но очень хочет защитить западную Украину от польского вторжения. Впрочем, последний пассаж даже анализировать не имеет смысла.

Смог ли Кремль продавить важные для себя темы в военной и военно-технической сфере, станет ясно уже в ближайшие дни и недели.

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