Дрон-камикадзе атаковал оккупантов во время алкогольного застолья: уничтожен танк и два экипажа 5 24.05.2022, 11:40

8,160

Эффектное видео от украинского спецназа.

Недавно операторы ССО применили дрон-камикадзе для уничтожения российского танка с живой силой противника. Оккупанты устроили себе застолье и распивали спиртное, но украинские защитники испортили их "праздник".

"По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для русских занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери", - отмечают в ССО.

Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце. Ролик впервые показали широкой публике, однако в ССО отмечают, что боевое применение БПЛА-камикадзе является устоявшейся практикой украинской армии во время войны с российскими захватчиками.

"Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вкупе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", - говорится в сообщении.

Также в ССО уточнили, что дрон уничтожил два экипажа оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».