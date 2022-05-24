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«Тут много знаменитостей живет»: как выглядит самый благоустроенный дачный поселок Беларуси

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  • 24.05.2022, 11:51
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«Тут много знаменитостей живет»: как выглядит самый благоустроенный дачный поселок Беларуси

Репортаж из садового товарищества «Сябры-2002».

«Дачный поселок с лучшим благоустройством в РБ», «широко известное садовое товарищество», «элитное место отдыха творческих людей». Именно так пишут в объявлениях о садовом товариществе «Сябры-2002». Что же это за СТ такое, уникальное? Мы решили выехать на место (благо, это всего в 17 километрах от столицы) и своими глазами посмотреть на то, как выглядит один из самых благоустроенных дачных поселков под Минском, пишет realt.by.

Сразу отметим, что тут все хотелки начинающего дачника − газ, круглогодичная вода и даже оптоволокно. В общем, можно рассматривать и как вариант для круглогодичного проживания.

Свой пляж и детская площадка с вай-фаем

Дорога от «Экспобела» до садового товарищества на берегу Острошицкого водохранилища на машине занимает 10 минут. Новый асфальт приводит прямо к воротам товарищества и продолжается на центральной улице поселка. Согласно плану-схеме поселок насчитывает 390 участков.

В нескольких метрах от ворот находится остановка — тут ходят маршрутки и автобусы.

Заезжаем на территорию СТ «Сябры-2002». Возле ворот — магазин с оптимистичной растяжкой «Мы открылись». Заглядываем внутрь — ассортимент вполне себе приличный. Есть и мясо, и молочка, и овощи, и замороженные полуфабрикаты, и хозяйственный отдел. Позже местные расскажут нам, что торговая точка в дачном поселке работает с мая по ноябрь. В этом году хозяева пробовали торговать до января, но потом все же закрылись.

Обращаем внимание на указатели — все они сделаны в едином стиле. Тот же дизайн-код прослеживается в нумерации домов — все четко, наглядно, понятно. В поселке точно не заблудишься.

Сперва едем к главной детской площадке. Она находится в самом центре товарищества. Площадка, скажем прямо — классная. Тут и песочница с большим количеством игрушек, и лазилки, и горки, и спортивные тренажеры, и беседка с освещением, и даже водичка подведена, чтобы грязные руки-ноги помыть. За площадкой расположен еще один элемент общей инфраструктуры − теннисный корт.

Вообще, заметно, что в поселке уважают спорт и здоровый образ жизни. Во время прогулки нас обгоняют две милые дамы, занимающиеся скандинавской ходьбой.

На доске объявлений возле площадки видим сообщение о зоне wi-fi. Проверяем — точно: есть коннект. Пока детишки резвятся, родители могут посидеть в интернете.

Решаем прогуляться по улочкам поселка и посмотреть на местные дачи. Вообще, земли на противоположном берегу Острошицкого городка достались работникам сферы искусства в конце 70-х годов. Сперва тут был возведен дом отдыха «Театральный» (теперь здесь — Дом-интернат для престарелых и инвалидов), где в летние дни отдыхала вся творческая элита страны. Здесь была и лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов, и кинотеатр, и спортплощадки.

А в 1983 году Союз театральных деятелей при содействии Министерства культуры организовал рядом с домом отдыха садоводческое товарищество «Сябры». Участки площадью 6 соток достались композиторам, музыкантам, художникам, артистам оперы и балета, работникам театра. В 2002 году товарищество переименовали в «Сябры 2002». Историческую справку о поселке мы, кстати, нашли на сайте СТ. Страничка у товарищества — довольно живая и активная. На ней есть актуальная информация о предстоящих собраниях, вывешены все документы, работает доска объявлений.

«Тут много знаменитостей живет — Василий Раинчик, Эдуард Малофеев, Зинаида Бондаренко»

Признаемся, рассматривать дачи (пусть и чужие) — весьма любопытное занятие. За полчаса можно изучить все стили архитектуры. Вот — простой домик из 80-х, вот фантазийный проект из 90-х, а вот — компактный современный проект. В «Сябрах» можно найти практически все виды жилищ.

У одного из встреченных нами жильцов узнаем, что в поселке есть все коммуникации для круглогодичного проживания − централизованная система водоснабжения с сезонным и всесезонным водопроводом, городская телефонная связь, газопровод и даже оптоволокно. Не удивительно, что рядом со скромными летними дачами растут обустроенные коттеджи для загородной жизни.

Вспоминаем, что на въезде видели указатель с надписью «Пляж». Солнечная погода тоже намекает — пора двигаться к водохранилищу.

Возле водоема наша дружная компашка из журналиста, фотографа и водителя вновь приятно удивляется. На этом пляже есть не только песочек, но и собственный душ, скамейки, кострище. Видно, что территория еще только готовится к сезону, но уже понятно, что летом тут будет круто.

У воды встречаем местного жителя с собачкой. Он принимает нас за соседей и спрашивает: «Ну что, летом опять все здесь будем отдыхать?». Мы-то с удовольствием отдохнем, осталось только дачу тут купить. Рассказываем, что пишем про поселок.

Мужчина делится с нами своими впечатлениями:

− Я купил тут небольшой домик 5 лет назад. Сейчас на пенсии, живу тут, но иногда езжу в город поработать. На машине — никаких проблем. Мой участок находится рядом с участком режиссера Пташука, уже покойного. Тут вообще много знаменитостей живет — композитор Василий Раинчик, футбольный тренер Эдуард Малофеев, телеведущая Зинаида Бондаренко. В отопительный сезон плачу немного, принес трудовую и сделал себе временную прописку в Острошицком сельсовете. Плачу 25%. Температуру ставлю, какую хочу. Плачу в месяц рублей 20, и это у меня жарища.

− А как здесь дороги?

− Зимой все дороги чистят, вот позапрошлая зима была снежная — ни разу нигде я не буксовал. Газ есть, вода, оптоволокно проложили. Все удобства!

− А сколько членские взносы?

− 24 рубля в месяц, или 288 рублей в год. Но у нас товарищество хорошо работает, председатель тоже тут почти все время живет.

Сколько тут стоят дома?

Сейчас в дачном поселке продается 3 дома. Самое экономичное предложение — небольшой летний домик площадью 29 «квадратов». В объявлении упоминается благоустроенный участок (3,5 сотки), большое разнообразие садовых деревьев и декоративных растений, умопомрачительная природа. В доме есть жилая комната с кухней, а также душевая и биотуалет. Отдохнуть от дачных забот можно на веранде. Стоимость этого домика — 17,8 тысяч долларов.

Следующий вариант — кирпичная двухуровневая дача 1995 года постройки с террасой и участком в 6 соток. В доме есть электричество, газ — проходит рядом, вода — сезонная (рядом с домом). В объявлении сообщается, что участок находится на возвышенности, он − ровный обработанный, на нем есть плодоносящие деревья, по периметру высажены туи. Стоимость данной дачи — 49 тысяч долларов.

Самый дорогой, но он же и самый перспективный вариант для круглогодичного проживания, это − коттедж в скандинавском стиле площадью 225 «квадратов». Данный дом полностью готов к проживанию. В нем − два входа, три спальни, два санузла, большой холл, гостиная, кухня-столовая, кабинет, гардеробная, постирочная, котельная и подсобные помещения. Полы и мебель в доме деревянные, в кухне, холле и санузлах − пол с подогревом. Все оборудование и встроенная техника немецкой фирмы BOSСH. Коттедж отапливается природным газом, есть также чугунный французский камин. На участке площадью 6 соток есть площадка для отдыха, качели, беседка с виноградником. Вся территория ухожена и обработана. Стоимость дома — 179 тысяч долларов.

Автор последнего объявления также упоминает про плюсы садового товарищества − «респектабельные соседи, элита нашей страны, открытие и закрытие летнего сезона − с концертами».

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