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Две крепости, которые сорвут «победное» наступление Кремля

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  • Юрий Бутусов
  • 24.05.2022, 11:51
  • 3,346
Две крепости, которые сорвут «победное» наступление Кремля
Юрий Бутусов

Трудные бои на Донбассе продолжаются.

Сейчас нахожусь в районе Северодонецка, день провел на трассе Лисичанск – Бахмут. Поэтому могу сообщить, что происходит в этом районе и насколько велика угроза.

Препятствием худшему сценарию являются ВСУ

Российские войска из района Попасной пытаются перерезать трассу Бахмут – Лисичанск в районах сел Яковлевка – Белогоровка – Берестово. Я был во всех этих селах в течение дня. Бои в этом районе идут уже шесть суток подряд.

Оцепление в таком случае будет не полным, потому что останется еще один обходной путь снабжения, но защитить этот второстепенный путь будет уже трудно. Конечно, все видят карту, и много вопросов возникает у тех, кто держит фронт. Именно поэтому мне было важно увидеть обстановку своими глазами и рассказать это всем.

Последний рубеж держат Герои

Географически противника от этой трассы отделяет только один ряд высот. А практически россияне не могут преодолеть этот последний рубеж, потому что невероятный героизм украинской пехоты и эффективность украинской артиллерии наносят большие потери россиянам.

Трудные бои продолжаются. Но очевидно, что у российской армии тоже не безграничные силы. Они не способны прорвать оборону, они пытаются продавить.

План один – победа

Украинское командование понимает обстановку и принимает меры. Меры хорошо слышны и видны, потому что наша артиллерия в этом районе действует активно.

Наши кадровые части в Северодонецке и Лисичанске сохраняют боевой дух, управляемость. Этими словами невозможно передать, какие мощные обстрелы приходится выдерживать, как, несмотря на потери, идут в бой, как держатся наши воины. Большая честь быть вместе с ними.

Но уступать врагу здесь никто не собирается. Северодонецк и Лисичанск мы будем защищать до последней возможности. Да, у нас немало организационных проблем, я их вижу, но я не сомневаюсь, что у Украины достаточно сил, чтобы сорвать это очередное наступление Путина и победить в этой большой битве.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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