«Мужчина отказывался выходить, пока я не стала набирать 102» 24.05.2022, 11:57

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Белорусская таксистка рассказала о своей работе, пассажирах и заработке.

Каково это – женщине работать водителем такси, с какими необычными заказами приходится сталкиваться, как ведут себя пассажиры и какие чаевые оставляют, Intex-press рассказала жительница Барановичей, решившая подработать таксисткой:

— Водительский стаж у меня – около 15 лет. За рулем практически ежедневно. Но иногда, особенно в метель или когда машина была в ремонте, доводилось пользоваться услугами такси. Нередко за мной приезжали автомобили-такси, за рулем которых были девушки.

Мысли о том, что когда-нибудь я могу оказаться на их месте, не возникало. Но пару месяцев назад знакомая, которая сама таксует, предложила мне поработать водителем. И я, подумав, согласилась. Так я пополнила ряды молодых, начинающих таксистов.

Большого заработка не ожидала, по крайней мере, в первые смены. Больше думала о том, чтоб хотя бы «отбить» аренду машины и топливо.

Два раза заехала в тупик

Первые свои смены я сейчас вспоминаю со смехом. Но тогда было не до смеха. Наоборот, иногда было обидно до слез.

Помню, первый свой день. Это была пятница. Сначала еле разобралась с программой, с помощью которой получаешь заказы, и навигатором. Потом был первый заказ – Северный микрорайон. Его я тогда знала плохо. Включила навигатор, поехала, куда он меня повел. Два раза заехала в тупик, но с горем пополам нашла адрес пассажира. Это был молодой парень, которому нужно было съездить на заправку и вернуться обратно домой.

Спасибо ему большое. Он подсказал, как выехать со двора, иначе я бы снова плутала. Довезла до заправки, дождалась, и мы вернулись в этот же двор. У него не хватило денег, чтобы рассчитаться. Побежал домой и вернулся с деньгами – а ведь мог и не вернуться. И пришлось бы мне самой оплачивать поездку.

В тот вечер я больше никуда не поехала: выключила программу и отправилась домой с мыслью, что я – полная тупица, и у меня ничего не получается.

После 12 часов из машины просто вывалилась

Суббота по заверениям моей знакомой должна была быть богатой на заказы, а значит, прибыльной.

Утром первых пассажиров – молодую пару – я отвезла на Полесский вокзал. Маршрут был легкий, клиенты доброжелательными.

Ну, а дальше понеслось. За 12 часов смены я выполнила 35 заказов! Помогало то, что за рулем я – не новичок. А вот не будь у меня многолетнего опыта вождения, не представляю, как работать. Ведь нужно и автомобилем управлять, и в навигатор смотреть и не пропустить новый заказ.

Когда я приехала домой, было 23.00. После 12 часов за рулем из машины я просто вывалилась. Хотелось только спать. О еде мысли даже не возникло.

Хорошо, что пассажиры попадались адекватные и с пониманием относились, когда я говорила, что у меня нет опыта, что первые дни работаю в такси.

Незнакомый город и угощения пассажиров

До работы в такси я считала, что хорошо знаю Барановичи, но, когда села за руль автомобиля-такси, оказалось, что наш города я совсем не знаю. Совершенно незнакомый.

Для себя я открыла много новых улиц, о существовании которых даже не догадывалась: Наполеона Орды, Волоховская, Медовая, переулок Добролюбова, Загуменная, Тихая, Юбилейная, Житняя, Коржа, Егорова, Парашютная…

Пассажиры мне нередко попадались какие-то «неправильные». Многие почему-то старались подкормить меня – оставляли на панели шоколадки, конфеты, даже помидоры и хлеб. Я вроде барышня не худенькая. Впрочем, было приятно.

Один раз подарили освежитель воздуха. Поначалу у меня даже возник вопрос: неужели у меня в салоне плохо пахнет? Оказалось, это такие чаевые.

В качестве чаевых были и сигареты, и зажигалки. Что касается денежных чаевых, то обычно пассажиры оплачивают поездку копейка в копейку – кризис, все стараются сэкономить. Хотя один раз было, что за смену я получила 20 рублей чаевых.

Куда телевизор – на крышу привязать?

Конечно, не обходилось и без неприятных ситуаций.

Однажды в багажник машины пассажир попытался впихнуть мешки с картошкой, из которых сыпался песок. Начинаю объяснять, что перевозкой грузов я не занимаюсь – пассажир обижается. Я понимаю: клиенту хочется за два рубля и самому доехать, и груз довезти, а не заказывать специальный транспорт, который обойдется дороже. А мне что делать? Еще полвечера потом багажник чистить?

Возмущаются, когда отказываюсь везти с негабаритным грузом. Приезжаю, а пассажир с огромным телевизором. И куда его? В салон не входит. На крышу привязать?

Почему-то пассажиры уверены, что водитель такси еще и грузчик. Не спорю, водитель-мужчина может помочь клиенту положить чемодан в багажник. Но я – женщина! А пассажиры-мужчины почему-то ждут, что я подхвачу у них тяжелый чемодан.

Люди, конечно, обижаются. И не только на это, но и на резкое торможение (как будто я виновата в ямах на дорогах), на низкую скорость (будто я устанавливаю дорожные знаки), и в конце поездки ставят тебе одну звезду. А это сказывается на рейтинге и, соответственно, на заработке.

В такие моменты очень обидно: стараешься, едешь аккуратно, машинка чистая, поддерживаешь беседу, а тебе потом бах – и 50 баллов срезали!

В роли курьера: пицца, пиво, сигареты

К моему удивлению, такси нередко используют в качестве… курьеров. Это так называемые заказы-доставки, когда нужно что-нибудь привезти с одного адреса на другой. Например, бабушка собрала внуку сумку и, чтобы самой не везти, вызывают такси. И ты везешь по указанному адресу.

Но помню, как меня удивил впервые такой заказ, когда я увидела маршрут: ночной магазин в Восточном микрорайоне – магазин на улице Грунтовой. Пока я «отвисала», позвонил заказчик и прямым текстом заявил, чтобы я купила ему два литра самого дешевого пива и пачку сигарет.

Представляете картину: я выхожу из-за руля такси, иду в ночник, возвращаюсь с бутылкой пива и пачкой сигарет и сажусь снова за руль. У сотрудников ГАИ, если бы они там были, скорее всего, возникли бы ко мне вопросы…

Позже от коллеги узнала, что алкоголь и сигареты мы не имеем права привозить пассажирам. Так что подобные заказы после этого я всегда отметала.

А вот доставлять пиццу или роллы, или другую какую-то еду приходилось не раз.

«И деньги дерете, и ездить не умеете!»

У меня не раз спрашивали, не страшно ли мне работать в такси, особенно ночью. Скажу сразу: по ночам я старалась не ездить, но иногда приходилось. Не скрою, иногда было и страшно. Даже не страшно, а как-то неприятно. Потому что чаще всего в это время сталкиваешься с грубостью пассажиров.

К примеру, один мужчина неправильно указал адрес, где мне его нужно было забрать. Он ждал меня на четной стороне домов, а в заказе указал нечетную. Приезжаю – нет клиента. Звоню, выясняю, где он. Чтобы подъехать, пришлось сделать круг – по центру проезжей части установлен металлический «заборчик». Пассажиру это не понравилось, так как программа автоматически включила платное ожидание.

Мало того, что он долго возмущался, что платить не будет, так еще на полдороге выяснилось, что он ключи от квартиры оставил в гостях.

– Разворачивайся, едем обратно! – в грубой форме приказал он, а дальше посыпалось, что «все таксисты обнаглевшие», и деньги дерут, и ездить не умеют.

А в одном случае пришлось даже звонить в милицию.

Нетрезвый мужчина, как только уселся с женой в салон, начал задавать мне разные вопросы. Супруга попыталась его успокоить, он в ответ… ударил ее по лицу! А дальше уже я наслушалась в свой адрес: и езжу я не так, и машину «душу», и передачи неправильно переключаю. Я пыталась все переводить в шутку. Признаюсь, высадила бы его сразу, но жалко было женщину.

И тут он увидел, что я не пристегнута ремнем безопасности. Объясняю, что по ПДД водители такси в городе имеют полное право не пристегиваться. Так этот ремень просто чудом не оказался у меня на шее!

Я резко остановила машину и потребовала покинуть салон. Мужчина наотрез отказывался выходить и орал матом, пока я не сказала, что вызову милицию, и не стала набирать 102.

Когда жена стала его вытаскивать, он снова ее ударил. От всего этого меня «колотило». К счастью, это был мой последний заказ.

Сказки про «гребут деньги лопатой»

Все почему-то думают, что водители такси много зарабатывают. Это не совсем так. Возможно, тот, кто работает давно и может поехать потаксовать в Минск, то и да. Но расклад работы такой, что ты ездишь 12-16 часов – это максимум, потом тебя «выбрасывает» из программы, то есть заказов уже не получишь.

Не спорю, бывают дни – выходные, праздники, и ты успеваешь за отведенное время выполнить 45 заказов, тогда заработать можно. Самый большой мой заработок «чистыми» и с чаевыми был 100 рублей.

Но если заказы длинные по километражу, 45 накатать нереально. Ну, или нужно носиться по городу как угорелая, что небезопасно, еще и штраф можно получить от ГАИ.

Плюс аренда автомобиля 40 рублей, топливо. У меня бывали дни, когда мой заработок составлял около 30 рублей.

В одну из смен мне попался пассажир, который заявил, что таксисты – хапуги и гребут деньги лопатой. Было очень обидно. Я не сдержалась и предложила молодому человеку сесть на 12 часов за руль и «погрести денежку лопатой».

В общем, что могу сказать? Работать можно. Иногда даже полезно, чтобы просто сменить род деятельности, узнать что-то новое, пообщаться с людьми (если вам не хватает общения) и получить своего рода адреналин. Для себя я решила: при случае буду подрабатывать.

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