Медики рассказали, что произойдет с вами, если употреблять много молока 1 24.05.2022, 12:02

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Как оказалось, этот продукт также нужно употреблять нормировано.

Врачи рассказали, можно ли себе навредить употреблением большого количества молока и какое количество этого продукта пойдет на пользу.

Молоко очень полезное и питательное, а потому является важной частью нашего сбалансированного питания.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Молоко может обеспечить организм такими питательными веществами, как белки, жиры, минералы, витамины и тому подобное. Поможет стимулировать рост костей и поддерживать их плотность.

Медик считает, что в день достаточно выпивать 1-2 стакана молока.

Помимо этого, молоко содержит большое количество D-галактозы, которая может быть превращена в глюкозу во время нормального обмена веществ в организме.

Однако избыток D-галактозы может вызвать системный окислительный стресс, который может привести к хроническому воспалению и многим хроническим заболеваниям, отметила врач. Исследователи считают, что употребление большого количества молока увеличивает риск остеопороза, переломов и смерти, а причиной этого является D-галактоза. Иными словами, молоко полезно только в меру — не стоит ежедневно им злоупотреблять и выпивать более двух стаканчиков за раз.

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