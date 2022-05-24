закрыть
24 мая 2022, вторник, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики рассказали, что произойдет с вами, если употреблять много молока

1
  • 24.05.2022, 12:02
  • 1,260
Медики рассказали, что произойдет с вами, если употреблять много молока

Как оказалось, этот продукт также нужно употреблять нормировано.

Врачи рассказали, можно ли себе навредить употреблением большого количества молока и какое количество этого продукта пойдет на пользу.

Молоко очень полезное и питательное, а потому является важной частью нашего сбалансированного питания.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Молоко может обеспечить организм такими питательными веществами, как белки, жиры, минералы, витамины и тому подобное. Поможет стимулировать рост костей и поддерживать их плотность.

Медик считает, что в день достаточно выпивать 1-2 стакана молока.

Помимо этого, молоко содержит большое количество D-галактозы, которая может быть превращена в глюкозу во время нормального обмена веществ в организме.

Однако избыток D-галактозы может вызвать системный окислительный стресс, который может привести к хроническому воспалению и многим хроническим заболеваниям, отметила врач. Исследователи считают, что употребление большого количества молока увеличивает риск остеопороза, переломов и смерти, а причиной этого является D-галактоза. Иными словами, молоко полезно только в меру — не стоит ежедневно им злоупотреблять и выпивать более двух стаканчиков за раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев