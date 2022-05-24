Нелегалы, прорывающиеся с территории Беларуси в Польшу, переплыли Буг
- 24.05.2022, 12:12
Зарегистрировано 28 попыток нарушения польской границы.
Пятеро мигрантов из Йемена переплыли Буг, по котором проходит граница между Беларусью и Польшей. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши.
Всего за 23 мая было зарегистрировано 28 попыток нарушения границы, в том числе гражданами Гвинеи и Кот Д’Ивуара.
На участке заставы в Дубичах- Церкевных иностранцы перебросили доски через проволочное заграждение и перешли границу. Были задержаны.