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Нелегалы, прорывающиеся с территории Беларуси в Польшу, переплыли Буг

  • 24.05.2022, 12:12
Нелегалы, прорывающиеся с территории Беларуси в Польшу, переплыли Буг

Зарегистрировано 28 попыток нарушения польской границы.

Пятеро мигрантов из Йемена переплыли Буг, по котором проходит граница между Беларусью и Польшей. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши.

Всего за 23 мая было зарегистрировано 28 попыток нарушения границы, в том числе гражданами Гвинеи и Кот Д’Ивуара.

На участке заставы в Дубичах- Церкевных иностранцы перебросили доски через проволочное заграждение и перешли границу. Были задержаны.

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