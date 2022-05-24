Неуловимый дальнобойщик из Бобруйска успел 54 раза «оскорбить» Лукашенко и его чиновников
- 24.05.2022, 12:21
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Посты он писал, находясь в разных точках Беларуси и других стран.
В Минске завершено расследование уголовного дела 46-летнего уроженца Бобруйска, который обвиняется в «публичном оскорблении представителей власти», сообщает zerkalo.io со ссылкой на Следственный комитет.
По данным следствия, неуловимый дальнобойщик оставлял «оскорбительные комментарии» в интернете в адрес представителей власти. При этом он использовал несколько мобильных телефонов и планшет с сим-картами различных операторов сотовой связи, в том числе России и Польши. Посты он писал, находясь в разных точках Беларуси и других стран, постоянно менял свои никнеймы, что затрудняло установление его личности и задержание.
Всего зафиксировано 54 эпизода «преступной деятельности». По уголовному делу признаны «потерпевшими» 39 человек. Мужчина ранее не судим и работал дальнобойщиком в российской транспортной компании.
Действия уроженца Бобруйска квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и «оскорбление Лукашенко».