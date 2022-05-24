Мечты Кремля закончатся Гаагой Виталий Портников

24.05.2022, 12:22

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Виталий Портников

Переговоры Украины и России могут идти только по одному вопросу.

Чтобы попытаться провести там фейковые "референдумы", которые позволят аннексировать Луганщину и Донетчину и поставить Украину перед фактом – теперь "российским" уже является не только Крым, теперь "российским" уже является не только оккупированный россиянами Севастополь, это замечательный украинский город. Теперь "российскими" должны стать Луганская, Донецкая, а, возможно, и Херсонская области.

И это можно проследить и в военных действиях россиян на украинской земле, и в том, какие политические шаги они предпринимают в тех регионах, которые находятся под их оккупацией.

Впрочем, стороны говорят и о возможности возобновления переговорного процесса. Об этом сказал президент Украины, когда подчеркивал, что такие переговоры возможны и что война закончится именно за столом переговоров. О переговорах также говорит и российская сторона.

Мертворожденные переговоры

В своем интервью белорусскому телевидению руководитель российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский говорит, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению диалога, однако заморозка таких переговоров, по словам Мединского, была исключительно инициативой Украины.

Это не правда уже с этой точки зрения, что на переговорах РФ украинская делегация постоянно встречалась с тем, что российские представители повторяли известные безумные требования своего президента Владимира Путина:

признание "российскими" украинских оккупированных территорий – Крыма и Донбасса.

Так называемая "денацификация", которая, как мы можем все понять по месяцам этих военных действий, просто уничтожение украинцев – то есть подтверждение права российской бандитской армии убивать украинцев.

"Демилитаризация" – то есть разоружение украинской армии, чтобы дать возможность российским убийцам убить как можно больше украинцев.

И это, конечно, никакие не переговоры. Ведь о чем должны идти переговоры? Каким образом российская армия уйдёт и из тех регионов, которые она оккупировала после 24 февраля 2022 года, и из тех регионов, которые были оккупированы Владимиром Путиным и его бандой в 2014 году.

Может, достаточно Путину и его террористам держать в заложниках людей, живущих в Крыму, Донбассе, Херсонщине, Запорожье. Может, переговоры должны закончиться тем, что бандиты признают то, что они – бандиты (и в это трудно поверить)?

Мечты Кремля кончатся Гаагой

Поэтому любые убеждения Мединского, что россияне готовы к переговорам, означают только одно: бывший российский министр так называемой культуры, только придумывавший гнусные исторические мифы о том, что происходило в России перед его рождением, просто готов принять капитуляцию Украины, что абсолютно нормально для любого коллаборанта (а Мединский – это обычный предатель собственной страны, он родился на Черкащине), который хочет служить злу и с ума сошел от этого своего предательства.

Так вот, неуважаемый Мединский (которого только безумный назовет господином, потому что он никакой не господин – слуга своего хозяина), никакой капитуляции Украины не будет. Рано или поздно россиянам придется согласиться с крахом своих имперских амбиций. А таких, как вы, после переговоров, конечно же, нужно пригласить на международный судебный процесс над военными преступниками – как теми, у кого руки в крови, так и такими пропагандистами, как вы. И приговор на этом судебном процессе закончит вашу позорную карьеру.

Виталий Портников, 24tv.ua

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