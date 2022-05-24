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Электричка насмерть переехала семью под Минском

  • 24.05.2022, 12:33
Электричка насмерть переехала семью под Минском

Трагическое происшествие случилось вечером в понедельник.

Как сообщает Следственный комитет, на остановочном пункте Ратомка под Минском электропоезд сбил молодую семью с ребенком.

По предварительным данным, около 22 часов 32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга с коляской, в которой находился годовалый ребенок, перебегали пути на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализации.

В результате столкновения на месте скончались мужчина и ребенок. Женщина была доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, она умерла сегодня утром.

На месте работала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 314 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса.

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