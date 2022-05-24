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Украинский разведчик: До конца года мы должны зайти на территорию Крыма

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  • 24.05.2022, 13:06
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Украинский разведчик: До конца года мы должны зайти на территорию Крыма

Ресурсов на войну у РФ хватит еще на 12 месяцев.

В украинской разведке считают, что еще до конца 2022 года Вооруженные Силы Украины могут перейти административную границу с временно оккупированным Россией полуостровом Крымом, пишет сайт телеканала 24tv.ua.

В этом убежден начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как он пояснил, ресурсы у России – ограниченные. Но их хватит еще на 12 месяцев. Поэтому, как он отметил, активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад уже до конца этого года. Поэтому в связи с этим Буданов уверен, что война завершится "возвращением наших оккупированных территорий", в том числе и полуострова Крым.

Что тогда будет с Россией

Буданов также предположил, какое же будущее в таком случае ждет страну-агрессор. Он полагает, что существует два возможных варианта:

Российская Федерация поделится на несколько частей;

или же сменится политическое руководство, однако формально сохранится территориальная целостность.

"Подчеркиваю – формально. При этом варианте все обвинят лично Путина и его ближайшее окружение, и скажут, что Россия – ни к чему. Будут выводить войска из всех оккупированных территорий во всем мире. А Россия начнет восстанавливать функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период это будет работать", – добавил он.

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