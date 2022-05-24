У кого из минчан не будет горячей воды в июне 24.05.2022, 13:05

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Список адресов.

Пока одни горожане радуются тому, что горячей воды не было всего пару дней, другие только готовятся к плановому отключению. Уже готов новый, июньский список адресов. Данными поделились «Минские тепловые сети» и «Минсккоммунтеплосеть», пишет onliner.by.

С 1 июня

«Минские тепловые сети»

Аранская, 1, 9, 11, 13, 18, 24.

Белорусская, 14, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 41.

Бобруйская, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 11.

Ванеева, 29, 31, 34, 40, 42, 46, 48.

Велосипедный 2-й пер, 1, 3, 5, 9, 10, 10, к. 1; 32, 32а, 34, 36.

Володарского, 15, 17, 18, 19, 22, 16, 24.

Горовца, 2, 4, 6, 8, 14, к. 1; 14, к. 2; 20, к. 1; 20, к. 2; 20, к. 3; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, к. 2.

Карла Маркса, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 25, 27, 30, 24, 32, 34, 34а, 36, 39, 45, 1, 3, 5, 10, 12, 12а, 13а, 14, 14а, 14а, к. 1; 15, 16, 18а, 22, 22а, 22в, 24, 25, 29, 31, 36, 37, 37а, 43.

Кирова, 2, 4, 8, 8, к. 1; 8, к. 2; 8, к. 3; 8, к. 6; 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 33.

Комсомольская, 29, 33, 34, 36а.

Крупской, 11, 15, 13а.

Ленина, 9, 11, 16, 14, 15, 21, 50, 17, 19, 19а, 20, 20а, 22, 27, 28, 30, 46.

Ленинградская, 1, 1а, 3, 5, 10, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20.

Малинина, 1а, 2, 4, 14, к. 1; 14, к. 2; 26а, 30, 34, 19, 28, к. 1, 2, 3; 36, к. 1, 2; 18а, 23, 24, 26, 28, к. 4; 41, 35, 35а, 35б, 35в.

Маяковского, 1, 2в.

Октябрьская, 2, 4, 6, 8, 10, 10, к. 2; 5, 8а, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 19б, 23, 23а.

Партизанский, 8.

пер. Михайловский, 4.

Плеханова, 26, 28, к. 1, 2; 30, 32, к. 1, 2; 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, к. 1; 54, 56, к. 1, 2, 3; 53, 58, к. 1, 2, 3; 60, к. 2; 62, 64, 66, 68, к. 1, 2, 3, 4; 72, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 55, к. 1; 105а, 105а, к. 1; 51, 107, 127, 61, к. 1, 2; 77, 109.

пр. Независимости, 2, 4, 6, 6а, 12, 14, 16, 18, 22, 10, 12, 20, 22.

пр. Рокоссовского, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102, к. 2, 3; 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113, к. 2, 3, 4; 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, к. 1, 2; 121, 122, 123, 123а, 124, 126, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150б, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 164, 170, 145а, 145б, 148а, 150в, 113а, 93а, 93в, 98б, 127а, 128, 93, 138, 134, 150а, 151, к. 1; 166а, 95, к. 1, 2; 151, к. 2.

Привокзальная, 3, 5, 7.

пр. Рокоссовского, 1, 4, к. 1, 2, 3, 4; 5, к. 1; 7, 8, 9, 11а, 13, 14, 14а, 22, 38, 39а, 44, 48а, 65, 11, 12, к. 1; 15, 17, к. 1, 2; 18, к. 1; 19, 21, 23, 25, к. 2; 26, 28, к. 1; 28, к. 2, 3; 29, 30, к. 2; 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 41а, 63, к. 1, 2; 67.

Свердлова, 3, 7, 9, 11, 13, 13а, 13а, к. 1, 2, 3; 15, 17, 17а, 19, 19а, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36.

Тростенецкая, 4, 8, 10, 10б, 22.

Ульяновская, 8, 32, 33, 39, 41, 25, 31.

Энгельса, 12, 18, 7, 7а, 20, 28, 32а, 26, 30, 34, 34а.

Якубова, 2, к. 1, 2, 3; 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 1а, 1б, 10, 34, 12, 44, 42, 26, 8, 6а, 14, 56, к. 1; 66, к. 1, 2, 3, 4; 76, 78, 80, 82, 58, 64, 76, 60, 68, 70, 62, 74.

«Минсккоммунтеплосеть»

К. Маркса, 26.

Малинина, 8, 10, 10а, 12, 14.

пр. Рокоссовского, 27, 46, 48, 50, 52, к. 1; 54, к. 1; 56, 58, к. 1; 60, к. 1; 62, 64, 74, 74а; 76, 78, 80, 82.

Плеханова, 46, 48, 48а; 93, 93а; 95, 97, к. 1, 2, 3, 4, 5; 99.

Якубова, 48, к. 1, 2, 3, 4; 52, 52а.

С 6 июня

«Минсккоммунтеплосеть»

Орловская, 76.

С 7 июня

«Минсккоммунтеплосеть»

Л. Беды, 39.

с 8 июня

«Минские тепловые сети»

2-ой Прилукский пер., 3, 5, 7, 8, 9, 11.

3-ий Короткий пер., 5.

4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53.

4-й пер. Полиграфический, 9;

Беды, 42, 44, 45, 46.

Бельского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 61, 65, 67, 69.

Бетонный проезд, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33.

Волоха, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59.

Восточная, 131, 133, 168, 170, 178, 180, 181, 184, 186, 188, 183, 190.

Гало, 148.

Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7, к. 1, 2; 8, 9, к. 1, 2, 3, 4, 5; 10, 11, 13, 14, 15, 16, к. 1; 16а, 17, 18, 19, 20, к. 1; 21, 22, 22, к. 2; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35.

Глаголева, 37, 39, 39а, 41, 42;

Гурского, 11, 11а, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48, 56.

Дунина-Марцинкевича 1, 2, к. 1, 2; 4, к. 1, 2; 6, к. 1, 2; 8, 11.

Е. Гедройца, 20.

К. Либкнехта, 114, 116, 118, 122, 120, 128, 128в, 130.

Казинца, 52а.

Калиновского, 1, 3, 4а, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 39, 47.

Каролинская, 2;

Карпова, 12, 16;

Кольцова, 3, 4, к. 1, 2, 3, 4, 5; 6, 8, к. 1, 2, 3, 4; 10, 10в, 12, к. 1, 2, 3, 4; 15а, 16, 18 к. 1, 2, 3; 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 38, 39, к. 1, 2; 48, 49, 50, 53, к. 1, 2.

Космонавтов, 13, к. 2; 15, к. 2.

Кутузова, 18.

Лермонтова, 47.

Логойский тракт, 2, 4, 19, к. 1; к. 1; 17, 17а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, к. 1, 2; 21а, 26, 27, 28, к. 1, 2, 3; 29, 30, к. 1, 2, 3, 4; 31, 32, к. 1, 2, 3; 33, 34 к. 1, 2; 36, 37, к. 1, 2; 39, к. 1, 2, 3, 4.

Лукьяновича, 10, 12.

Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, к. 1; 11, 12, к. 1; 13, 14, 15, 16, к. 1, 2; 17, 18, к. 1, 2; 20, 21, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55.

Одоевского, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, к. 2; 48, 54а, 56, 50, 58, 115а, 115б, 115в, 81, 83, к. 1, 2; 85, 87, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 113.

Олешева, 2, 5, 10, 12, 14.

Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31.

Полиграфический 4-й пер., 10, 16, 16а, 18.

Пономаренко, 10, 4, 6, 6а, 24, 26, 28, 32, 34, 52, 54, 56, 35, 35а, 43.

пр. Жукова, 3.

Прилукская, 42, 44, (1, 1а по ГП).

Притыцкого, 27, 35.

Пушкина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 27, 29б, 31, к. 1, 2; 33.

Р. Люксембург, 205.

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108.

Седых, 1, 6а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14а, 14б, 14в, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а.

Семашко, 17а.

Славинского, 4, 8, 10а, 10, 12.

Слободская, 169.

Топографическая, 5, 7, 7а, 13.

Тышкевичей, 1.

Харьковская, 71.

Чечота, 18, 20.

Чюрлениса, 18.

Широкая, 3, 3а, 4, 4, к. 3; 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 29/15, 30, 34, 36, 38, к. 1, 3, 4; 40, 40а.

Я. Мавра, 1, 1а, 3, 5, 9, 9а, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, к. 1, 2; 17, 18, 18а, 19, 20, 21а, 21, к. 2; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68.

«Минсккоммунтеплосеть»

1-ый пер. Окрестина, 36, 36а; 38.

Бельского, 39, к. 1, 2, 3; 41, 60.

Волоха, 45, 47, 49, 51.

Гурского, 21/1—2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45.

Дзержинского пр., 83/16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а, 127, 129, 131.

Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20.

Есенина, 3, к. 1, 2; 4, 6, 6а, 6, к. 1, 2, 3, 4; 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22.

Одоевского, 52, 52а, 54.

Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 14.

Каролинский пр-д., 1, 5.

Киреенко, 1, 3, 5, 5б, 7.

К. Либкнехта, 112.

Космонавтов, 3, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 5, к. 1, 2; 5а, 7, к. 1, 2; 9, к. 1, 2; 11, 13, к. 1, 2; 15, к. 1, 2; 17, 19, 21, 23, к. 1, 2, 3; 25, 27.

Кулибина, 9, 11.

Лермонтова, 43, 45, 49.

Некрашевича, 6, 8, 10, 12.

Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а, 51, 53, 55.

Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 58, 58а, 60, 62.

Прилукская, 46, 46а, 48, 50, 60.

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179.

Чюрлениса, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26.

Я. Мавра, 64а, 68а, б, в; 70.

Я. Чечота, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 9 июня

«Минские тепловые сети»

4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53.

4-й пер. Полиграфический, 9.

Беды, 42, 44, 45, 46.

Восточная, 133, 168, 178, 180, 181, 184, 186, 188, 183, 131, 170, 190.

Гало, 148.

Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7, к. 1, 2; 9, к. 1, 2, 3, 4, 5; 11, 13, 15, 16а, 17, 20, к. 1; 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 10, 19, 8, 14, 16, к. 1; 18, 22, 22, к. 2; 29а, 30, 33.

Калиновского, 1, 3, 4а, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27,29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 39, 47.

Кольцова, 3, 4, к. 1, 2, 3, 4, 5; 5, 6, 18, к. 3; 8, к. 1, 2, 3, 4; 10, 10в, 12, к. 1, 2, 3, 4; 15а, 16, 18, к. 1, 2; 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 38, 39, к. 1, 2, 48, 49, 50, 53, к. 1, 2.

Кутузова, 18.

Логойский тракт, 2, 4, 17, 17а, 19, к. 1; 20, 21а, 21, к. 1; 22, 22а, 24, 25, к. 1, 2; 26, 27, 28, к. 1, 2, 3; 29, 30, к. 1, 2, 3, 4; 31, 32, к. 1, 2, 3; 33, 34, к. 1, 2; 36, 37, к. 1, 2; 39 к. 1, 2, 3, 4.

Лукьяновича, 10, 12.

Мирошниченко, 1, 1а, 2, 3, 37а, 51а, 55, 23а, 41, 25, 35а, 35, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, к. 1; 11, 12, к. 1; 13, 14, 15, 16, к. 1, 2; 17, 18, к. 1, 2; 20, 21, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53.

Олешева, 2, 5, 10, 12, 14.

Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31.

Полиграфический 4-й пер., 10, 16, 16а, 18.

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108.

Седых, 1, 12, 6а, 4, 6, 8, 10, 12а, 14а, 14б, 14в, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а.

Славинского, 4, 8, 10а, 10, 12.

Топографическая, 5, 7, 7а, 13.

Широкая, 18, 20а, 22, 28, 29/15, 34, 36, 4, 8, 3, 3а, 4, к. 3; 12, 14, 16, 16а, 20, 24, 26, 30, 38, к. 1, 3, 4; 40, 40а.

«Минсккоммунтеплосеть»

1-ый Полиграфический пер., 4, 6, 6а.

Славинского, 6, 8а.

Логойский тр., 21/6.

С 13 июня

«Минсккоммунтеплосеть»

3-ий Железнодорожный пер., 10, 16.

Грушевская, 65, 65а, 71, 73.

Разинская, 62, 64.

С 15 июня

«Минские тепловые сети»

Гаруна, 5, 32.

Голубка, 2, 14.

д. Ельница, ж. д., 81, 82, 83, 84.

Жиновича, 6.

Зеленая, 1а.

Колесникова, 4, 4а, 10.

Кунцевщина, 10.

Лещинского, 9, 21, 31, к. 1.

Матусевича, 35г, 75, 79, 86, 88, 90.

Машиностроителей, 15, 13, 11, 9, 9а, 7а, 7, 5б, 30, 29, 28, 25, 25, 25а, 24, 19, 18, 17.

Неманская, 22.

пер. Промышленный, 8, 8а.

Подлесная, 83.

Притыцкого, 82, 88, 90, 96, 114, 116, 118, 156.

пр. Партизанский, 150.

Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 60, 16, 11, 70, 61а.

Свислочская, 2, 11, 39.

Селицкого, 82, 113, 23, 25, 21, к. 1, 2, 3, 5; 15а, 15б, 17, 19, 13а, 22, 31в, 31, 35а, 9, 12.

Скорины, 16а, 8, к. 1, 2; 16, 24, 20, 14, 12, 10, 6б, 15, 13.

Шабаны, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 7, 15, г. п.№1, 10, 12, 14.

«Минсккоммунтеплосеть»

А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32.

Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23.

Аладовых, 5, 7, 11а, б, в; 15, 17.

Барамзиной, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 20.

Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, к. 2, 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

Березогорская, 6, 7, 8.

Голубка, 10, 12, 14.

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9.

Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41.

И. Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22.

Игнатовского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.

Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21а, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

Камайская, 18, 20.

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118.

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25.

Колесникова, 1, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, к. 1 7б; 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45а-2; 47, 49.

Кунцевщина, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48.

Купревича, 1, к. 1, 2, 3, 4, 5; 2, 3, 3в, 3/2, 4, 5, к. 1, 2, 3, 5, 6; 7, 8/2, 10, 12, 14.

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23 ,25, 27, 29, 31, к. 2, 3; 33, к. 1, 2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24.

Лобанка, 4, 12, 14.

Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

М. Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79, 79а, 83, 85, к. 1, 2, 3, 4, 5; 87, к. 1, 2; 95, 97, 99, 99в; 99, к. 1, 2, 3, 5; 101, к. 1, 2, 3; 105, 107, 109, к. 1, 2; 111, 113, 115, 117.

Масюковщина, 2а.

Матусевича, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68б, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84.

Маяковского, 35.

Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46.

Независимости пр., 164, 168, к. 1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182.

Неманская, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85.

Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51.

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а, 160, 160б.

Программистов, 3, 9;

Пулихова, 43.

Ратомская, 2, 2а, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52.

Ржавецкая, 45.

Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36/1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50б, 52, 56, 58, 62, 64, 66.

Руссиянова, 1, 3, к. 1, 2, 3; 4, 5, к. 1, 2, 3; 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, к. 1, 2, 3, 4; 14, 15, 15/2; 16, 17, 18, 21, 21а; 23, 24, 25, 26, 27, к. 1, 2, 3; 28, 29, к. 1, 2; 30, к. 1, 2; 32, к. 1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Селицкого, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Стариновская, 2, 4.

ЦУВД (здание и КПП).

Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский сельсовет, 9 (д. Волма).

Ф. Скорины, 34, 36, 36а, 40, 46, 50, 51, 52.

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

Шабаны, 17.

Шугаева, 3, к. 1, 2, 3, 4; 7, 9, 11, 13, к. 1, 2, 3; 15, к. 1, 2; 17, к. 1, 2, 3; 17б, 19, к. 1, 2, 3; 21, 21, к. 1, 2; 23, к. 1, 2.

С 16 июня

«Минские тепловые сети»

2-й пер. Багратиона, 17, 18а, 19, 20, 34, 42.

3-й Брестский пер., 17а.

3-й пер. Запорожский, 9.

3-й пер. Зубачева, 1, 3, 5.

Авангардная, 42, 56а, 58, 59, 60, 61, к. 1, 2, 3.

Академика Заборского, 3.

Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84, к. 7.

Аэродромная, 28, 30.

Багратиона, 55а, 56, 62, 64, 85, 67, 70.

Белградская, 1, 5, 6, 9, 11, 14, 16.

Братская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16.

Брестская, 2, 18, 34, 42, 75.

Брилевская, 31, 33, 35, 37.

Бумажкова, 37.

Герцена, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12.

Долгобродская, 5, к. 2; 10, к. 1, 2; 12, 4, 6, к. 1, 2, 3; 8, 9, 7, к. 1, 2, 3; 5, к. 1; 3, 11, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18, к. 1; 23, 23, к. 2; 25, 25, к. 2; 37, 39, 39а, 41, к.1, 2, 3; 43, 43а.

Запорожская, 2, 4, 28.

Зыбицкая, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 27.

Интернациональная, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 20а, 22, 24, 24а, 21, 23, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 29, 29а, 30, 31, 33, 33а, 33б, 33в, 36, 40.

К. Маркса, 42, 43, 45, 50, 38, 40.

Казинца, 3, 5, 7а, 11, 13а, 17, к.2; 19, к. 2.

Кижеватова, 1, 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 8, 10.

Кирова, 51, 18, 26, 43, 49.

Кирилла и Мефодия, 3, 4, 5, 6, 8.

Красноармейская, 3, 3а, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 24а, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 4, 6, 7, 7а, 9, 10, 15, 16а, 20а, 21, 21а, 22а, 24, 26, 35, 36, 37. Комсомольская, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 21.

Ленина, 2, 9, 11, 13, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 27.

Лученка, 5, 7, 9, 11, 13.

пер. Музыкальный, 3, 5.

М. Богдановича, 23, 25, 27.

Менделеева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 36, 13.

пер. Казарменный, 4, 5, 5а, 3.

пер. Товарищеский, 2а.

пер. 1-й Менделеева, 50, к. 2, 4.

пер. Козлова, 11, 11, к. 1; 10, 12, 14, 16, 16а, 22б, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 44, 46, 48, 50, 1, 15, 3, 3а, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 9г.

пер. Уральский, 9а, 11, 13, 7, 5, 3, 9, 15.

Первомайская, 2, 12, 14, 14, к. 1, 2; 16.

Передовая, 5, 9, 11а, 7, 13, 11, 15, 4, 4-1, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а.

пр. Газеты «Звязда», 31, 33.

пр. Газеты «Правда», 25, 40, к. 1, 2; 40, 42а, 58, к. 2.

пр. Дзержинского, 69 к. 1, 2; 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 83, к. 1, 2, 3, 4, 5; 83, к. 6, 7, 8, 9; 15, 87, 91, 100, 85, 90, 92, 94.

пр. Мира, 1, 2, 6, 14, 16, 18, 20.

проезд Коллективный, 8.

пр. Независимости, 19, 21, 24, 23, 25, 25а, 27, 26, 28, 27а, 29, 32, 32а.

Немига, 3.

пл. Октябрьская, 1.

пл. Свободы, 2, 2а, 4, 5, 7, 7б, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 23а.

пр. Победителей, 2, 4, 4а.

Революционная, 1, 3, 4, 5, 7, 6, 6в, 8, 10, 12, 14.

Савицкого, 1, 3, 4, 10.

Смоленская, 2, 7, 12, 14, 49, 49, к. 2; 49а, 52, 49б, 51, 52а;

Старовиленская, 3а.

Столетова, 1, 1а.

Сторожевская, 6.

Судмалиса, 3, 10, 3а, 10а.

Теслы, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 24, 26, 29.

тупик Брест-Литовский, 13.

тупик Брилевский, 55.

Голубева, 19, 21.

Казинца, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 12, 24, 24а, 32.

Корженевского, 1а.

Семашко, 1, 6, 3, 7, 8, 8, к. 5; 10, 10а, 12, 12а, 14, 25а, 33.

Ульяновская, 3, 5;

Уральская, 9а, 15, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 6, 7, 8, 9, 16а, 1а, 3, 3а, 5, 5, к. 1, 4, 7, 8, 9; 11а, 41, 9б.

Филимонова, 8, 12, 13, к. 1, 2; 14 (подъезд 1).

Фроликова, 31, 31, к. 2; 31а, 33, 25а, 41, 1, 17, 27, 29, 29а, 3, 5, 7, 45, 47, 49, 9, 8, 11.

Черниговская, 46, 46а.

Чкалова, 38, к. 1.

Энгельса, 1, 4, 6, 12, 18, 17, 25, 27.

Я. Купалы, 4, 5, 7, 11, 17, 21, 23, 25.

«Минсккоммунтеплосеть»

2-ой пер. Багратиона, 28, 30, 32.

3-ий Брестский, 17а.

Авангардная, 43, 45, 46, 47, 48а, 49, 51, 52, 52а, 54.

Алибегова, 3, 5, 7.

Аэродромная, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42.

Багратиона, 69, 71, 73, 73а.

Богдановича М., 1, 3, 5, 7, 7 а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.

Брестская, 40.

Германовская, 9, 15, 15б, 17, 19.

Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, к. 1; 17.

Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79а, 79, 80, 81, 104, 106.

Запорожская, 22, 24а, 26, 32, 34, 36, 38, 40.

Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 21, к. 3, 4; 25а, 27а.

Любимова пр., 4, 6, 8.

Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10а, 12.

пр. Газеты «Звязда», 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в, 21, 23.

пр. Газеты «Правда», 1, 3а, 3, 5, 5а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 14а, 14, к. 2, 3; 16, 20, 22, 26, к. 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40, к. 1, 2; 42, 42а; 44, 46. 48, 50, 52, 56, к. 2; 58, к. 2; 54, 60, к. 2; 64, к. 2.

Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13, к. 1; 15а; 15, 17.

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Сторожевская, 3, 5, 7.

Троицкая набережная, 4, 6, 8.

Уральская, 8а, 10а.

Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1; 7, 7а, 7б, 10, 14 (2-я и 3-я секции).

Фроликова, 19, 21, 23, 23а, 25.

Черниговская, 46, 46а, 46, к. 2.

С 27 июня

«Минсккоммунтеплосеть»

Победителей пр., 112.

С 29 июня

«Минсккоммунтеплосеть»

Грушевская, 15, 17.

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