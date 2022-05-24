Банки вводят очередные изменения для белорусов 2 24.05.2022, 13:11

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Среди них есть и валютные новшества.

Банки продолжают вводить изменения. К примеру, «Банк Дабрабыт» снизил процентные ставки по срочным безотзывным вкладам, а «Технобанк» ввел изменения по переводам с карт иностранных банков.

Журналисты zerkalo.io подборку банковских новшеств за последние дни.

«БТА Банк» временно приостановил отправку и получение денежных переводов всех сервисов, с которыми работал. Среди прочего это Money Gram, «Юнистрим, «Золотая корона».

«Альфа-Банк» с 19 мая внес изменения по переводам с карт иностранных банков на свой «пластик». «Переводы в данном направлении теперь доступны не только в долларах, евро, российских рублях, но и в белорусских рублях, — сообщает банк. — Для таких переводов определен тариф 1% от суммы перевода + 3 белорусских рубля».

Этот банк также ввел новшество по переводам с карты на карту по номеру телефона через сервис Mastercard Transfers Hub. «Теперь переводы доступны не только на карты Visa\Mastercard банков Беларуси, но и на карты Белкарт-Maestro. Для таких переводов определен тариф 1% от суммы перевода + 0,5 белорусских рубля», — отмечает банк.

«Банк Дабрабыт» с 23 мая снизил процентные ставки по срочным безотзывным вкладам «Хуткi» и «Шчодры». Теперь по депозитам в долларах ставка достигает 5% годовых в зависимости от срока размещения денег, а в евро — 7%.

Этот же банк сообщает, что его карточки «Белкарт» начали работать в белорусских интернет-магазинах.

В «Белгазпромбанке» с 25 мая будет новый размер комиссии за доверительное управление деньгами — 0,02%, но минимум — 50 рублей.

Некоторые банки вводят изменения в сборник вознаграждений за услуги, которые предоставляют. И если одни финучреждения поясняют клиентам, что меняется, то другие ограничиваются размещением обновленного сборника с комиссией. Как клиент должен понять, что конкретно изменится, — открытый вопрос. Так поступил, к примеру, «Паритетбанк», который анонсировал новшества в сборник вознаграждений, но какие конкретно, не стал детализировать.

«Технобанк» с 23 мая изменил стоимость услуги по поиску получателя ошибочно перечисленных денег по заявлению физлица, который не является клиентом банка. То есть речь о платежах, который провели не на тот счет. Стоимость услуг банка — 10 рублей. Финучреждение будет оказывать «содействие в урегулировании ситуации, отзыв платежа с согласия получателя, уточнение реквизитов, зачисление по назначению».

В контакт-центре «Технобанка» уточнили, что раньше тарифа не было. «Был тариф за розыск сумм только для клиентов банка. Если сейчас обращается клиент другого банка, например, он перевел сумму через ЕРИП на карту «Технобанка» и ошибся в номере договора, то применяется данный тариф», — пояснили в контакт-центре.

«Статусбанк» также ввел с 24 мая изменения в список вознаграждений. К примеру, выдача справки по заявлению клиента теперь стоит 10 рублей, а если ее нужно получить в день обращения, то — 15 рублей.

«Сбер Банк» с 31 мая пропишет в общих условиях банковского обслуживания физлиц, что банк сможет продолжать обслуживание карточек после истечения срока действия без их замены.

«Банк БелВЭБ» с 23 мая изменил тарифы на некоторые услуги для компаний и ИП. К примеру, снизил комиссию за прием наличных по пакетам услуг «Бизнес-Взлет», «Бизнес-Простор», «Бизнес-Старт», «Бизнес-Курс». «Включен «безлимит» платежей на исполнение банковских переводов в белорусских рублях в рамках пакета услуг «Бизнес-Промо», — уточняет банк.

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