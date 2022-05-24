Военный РФ сжег свой паспорт и пошел защищать Харьков 24.05.2022, 13:18

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Видеофакт.

Бывший военный страны-агрессора осудил войну в Украине и в знак протеста сжег российский паспорт. Сейчас он с оружием в руках защищает Харьков от оккупантов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Мужчина переехал в Украину в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс. До этого он более 5 лет служил в сухопутных войсках РФ. Недавно работники ГБР опросили россиянина в рамках проверки информации о деятельности лиц, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности.

Сейчас мужчина жестко осуждает путинский режим и его агрессию. Кроме того, он вступил в территориальную оборону и с оружием в руках защищает Харьков от российских захватчиков. Мужчина заявил, что Россия не проводит "спецоперацию" в Украине, а развязала кровавую войну. Он назвал действия РФ геноцидом украинского народа.

"Это вовсе не спецоперация - это геноцид украинского народа. Поэтому я не хочу иметь ничего общего с Россией, и как символ этого уничтожаю свой паспорт РФ", - заявил он.

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