Военный РФ сжег свой паспорт и пошел защищать Харьков
- 24.05.2022, 13:18
- 4,686
Видеофакт.
Бывший военный страны-агрессора осудил войну в Украине и в знак протеста сжег российский паспорт. Сейчас он с оружием в руках защищает Харьков от оккупантов.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Мужчина переехал в Украину в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс. До этого он более 5 лет служил в сухопутных войсках РФ. Недавно работники ГБР опросили россиянина в рамках проверки информации о деятельности лиц, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности.
Сейчас мужчина жестко осуждает путинский режим и его агрессию. Кроме того, он вступил в территориальную оборону и с оружием в руках защищает Харьков от российских захватчиков. Мужчина заявил, что Россия не проводит "спецоперацию" в Украине, а развязала кровавую войну. Он назвал действия РФ геноцидом украинского народа.
"Это вовсе не спецоперация - это геноцид украинского народа. Поэтому я не хочу иметь ничего общего с Россией, и как символ этого уничтожаю свой паспорт РФ", - заявил он.