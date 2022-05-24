Какие навыки понадобятся нашим детям через 20 лет 1 24.05.2022, 13:36

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Мир меняется с молниеносной скоростью.

Реальность меняется, другими становятся и требования к навыкам, знаниям и качествам людей. Все чаще люди говорят о том, что школьные знания не так важны, как умение быстро изучать новое и адаптироваться в новых условиях. «Хайтек» рассказывает о навыках будущего — чему и как сейчас важно научить ребенка.

Какие бывают навыки

Человеческие навыки принято делить на две группы: hard skills и soft skills.

Hard skills (жесткие навыки) — это профессиональные навыки, конкретные знания и умения, которые нужны, чтобы выполнять ту или иную работу. Им обучают в школах и институтах. Речь об умении писать, умножать, работать на компьютере.

Soft skills (гибкие навыки) — это более обширные и скорее социальные навыки, они помогают достичь успеха не только в работе, но и в жизни. Например, умение общаться с другими людьми, эмоциональный интеллект, лидерские качества.

«Soft skills (гибкие навыки) — это более обширные и скорее социальные навыки»

Ученые считают именно soft skills навыками будущего и призывают уделять им особое внимание, так как от них зависит успех человека и в профессии, и в жизни. Например, ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги в своих исследованиях выяснили, что на 85% профессиональную успешность человека определяют гибкие навыки и лишь 15% зависит от жестких.

Первую группу навыков легко освоить, тут нет четких сроков и всегда можно наверстать упущенное. Например, выучить неправильные глаголы можно в любой период жизни, не так уж страшно, что вы не освоили их в школе. Пойти на курсы переподготовки и приобрести новую профессию тоже можно всегда, было бы желание. Гибкие навыки развивать сложнее, а можно и вовсе упустить момент, так как большинство из них развивается еще в раннем детстве. Конечно, и у взрослого человека есть шанс проработать свои soft skills, но лучше сразу предоставить ребенку возможность для их развития.

Какие навыки и как развивать у детей

Эксперты определили ключевые тренды, которые характеризуют образ рабочего места в XXI веке. Среди них выделяют четыре группы трендов: технологические, техносоциальные, социальные, а также возрастающая скорость всех перечисленных изменений. Именно на основе трендов будущего сформированы навыки, которые необходимо развивать.

Коммуникативные навыки

Крайне важно научиться общаться, взаимодействовать с окружающими. Общаясь, ребенок учится высказывать и отстаивать свою точку зрения, говорить о своих чувствах, слушать других, понимать, что у людей могут быть разные взгляды. Также необходимо научить ребенка работать в команде, быть частью чего-то, действовать в общих интересах. Этот навык необходим для успеха в профессиональной деятельности — рынок все чаще выбирает командных игроков.

Важный пункт — межкультурная коммуникация. Все больше компаний предпочитают создавать международные команды, в будущем этот тренд будет развиваться еще сильнее. Например, ученые, решающие проблемы экологии всей планеты, — это межнациональная команда. То есть нужно уметь общаться с абсолютно разными людьми, учитывая особенности их менталитетов, вероисповеданий, быть открытым и принимающим.

Как развивать

— Создайте ребенку возможности для общения: детский сад, школа, кружки, двор.

— Не говорите за ребенка, иначе он никогда не научится общаться. Пусть пробует высказываться, просить, говорить о том, что чувствует.

— Знакомьте ребенка с культурой разных стран.

Концентрация

В будущем многие процессы автоматизируют, то есть несколько профессий станут ненужными. Но далеко не все задачи смогут выполнять машины, для более сложных, требующих неформальных решений понадобятся люди. Чтобы ребенок был успешен в будущем мире технологий, он должен уметь концентрироваться и управлять собственным вниманием.

Как развивать

— Играйте в настолки, развивающие память и внимание. Подойдут и приложения в гаджетах.

— Усложняйте правила игры. Детям важен эффект геймификации, интересно проходить уровень за уровнем. Такой инструмент, например, использует в своей работе образовательная платформа iSmart — дети получают знания, прокачивая своего персонажа.

Лидерство и инициативность

Эти качества ценны в любой профессии в любое время. Человек, способный взять на себя ответственность, неравнодушный, инициативный — ценный сотрудник.

Как развивать

— Ваш враг — излишняя опека. Давайте ребенку больше свободы.

— Дайте выбор там, где есть такая возможность. Не решайте за ребенка, пусть сам выберет, в чем завтра пойдет гулять или что сегодня съесть на завтрак. При необходимости предложите несколько вариантов: каша или яичница, синяя футболка или желтая.

Эмоциональный интеллект

Это навык, который особенно ярко отличает нас от машин. В будущем понадобятся люди, умеющие слушать, сочувствовать, проявлять эмпатию. Кроме того, важно понимать собственные чувства и настроения.

Как развивать

— Давайте ребенку играть с другими детьми.

— Учите проговаривать чувства. Например, не просто молча обижаться, а говорить «Я сейчас обижен и расстроен, потому что…».

Креативное, критическое и логическое мышление

Умение находить нестандартные решения, смотреть на вещи не так, как все, различать правдивую и ложную информацию — тоже качества, отличающие людей от машин, — они очень пригодятся в будущем.

Как развивать

— Играйте, создавайте для ребенка такие условия, в которых придется пораскинуть мозгами. Не принимайте в ответ банальности.

— Учите правильно пользоваться интернет-ресурсами, проверять информацию на достоверность.

— Используйте возможности онлайн-образования — сейчас есть специальные курсы для развития этих навыков.

Цифровая грамотность

Сейчас крайне сложно прожить, не используя современные технологии, профессии будущего же предполагают отличное владение цифровой грамотностью. Ученые считают, что совсем скоро умение программировать станет столь же необходимым, как умение читать.

Как развивать

— Не запрещайте гаджеты, научите пользоваться ими с умом.

— Предложите ребенку курсы по освоению современных технологий.

Самообучение и саморазвитие

Все больше обучение становится самостоятельным процессом, а главное — постоянным. Уже сейчас мы не всегда успеваем за переменами, в будущем придется постоянно подстраиваться под изменения и менять профессии. Важнее всего научить ребенка учиться, и тогда он не пропадет.

Как развивать

— Не отмахивайтесь от вопросов ребёнка, а поощряйте его любознательность. Вместе добывайте информацию, ищите ответы.

— Развивайте самостоятельность.

— Учите легко относиться к переменам и подстраиваться под новое.

Самоорганизация

Человек будущего контролирует себя, сам выстраивает рабочие процессы, значит, он должен уметь грамотно распоряжаться временем. Уже сейчас широкое распространение получила удаленная работа с плавающим графиком. Международная организация труда посчитала, что доля удаленных сотрудников от всех работающих в развитых странах составляет 17%. В США и Японии за пределами офиса работают более 40%. Каждый день эти цифры растут. В будущем станет цениться не количество часов, которые работник отсидел за компьютером, а количество и качество проделанной работы.

Как развивать

— Научите ребенка тайм-менеджменту.

— Рассказывайте и показывайте, как правильно планировать день, выстраивать расписание.

Как развивать гибкие навыки — общие советы

Итак, мы разобрали виды навыков будущего, вы узнали, как развивать каждый навык по отдельности. Ниже найдете общие советы по развитию soft skills, одинаково применимые для каждого навыка.

Диагностика. Наблюдайте за своим ребенком: как он ведет себя в компании, как общается, проявляет ли лидерские качества, как размышляет и высказывается. Это поможет понять, какой навык западает, где ребенку нужна помощь. Также хорошим помощником для определения и гибких, и жестких навыков стал искусственный интеллект, с его помощью, например, образовательная платформа iSmart проводит диагностику уровня знаний ребенка и его способностей использовать критическое, логическое и креативное мышление.

Личный пример. Дети всегда повторяют за взрослыми, они перенимают поведение, манеру общения. Если взрослый умеет слушать, сочувствовать, помогать, критически мыслить, то и ребенок научится.

Окружение. Следите за средой, в которой находится ребенок: семья, друзья, одноклассники. Soft skills развиваются там, где есть возможность самовыражаться.

Мы не можем с точностью предсказать будущее, но помочь своим детям стать в нем успешными можем. Ребенок заточен на развитие по своей природе, главное — создать условия для этого развития: любить, уважать, позволять делать выбор и принимать решения.

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