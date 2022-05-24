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Что происходит в районе Северодонецка?

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  • Юрий Бутусов
  • 24.05.2022, 13:43
  • 6,514
Что происходит в районе Северодонецка?
Юрий Бутусов

Российские войска не могут преодолеть последний рубеж.

Сейчас нахожусь в районе Северодонецка, день провел на трассе Лисичанск-Бахмут. Поэтому могу сообщить, что происходит в этом районе и насколько велика угроза.

Российские войска из района Попасной пытаются перерезать трассу Бахмут-Лисичанск в районах сел Яковлевка — Белогоровка — Берестово. Я был во всех этих селах за день. Бои в этом районе продолжаются уже шесть суток.

Выход российско-фашистских захватчиков на трассу может означать, что основной путь коммуникаций в Лисичанск и Северодонецк перерезан, и эти города могут попасть в оперативное окружение. Конечно, наши это видят и делают, может, и не все, но очень много, дабы этого не произошло. Очень много.

Окружение в таком случае будет неполным, потому что останется еще один обходной путь снабжения, но защитить этот второстепенный путь будет уже трудно. Конечно, все видят карту, и многие вопросы возникают у тех, кто держит фронт. Поэтому мне было важно увидеть обстановку своими глазами и рассказать это всем.

Географически противника от этой трассы отделяет только один ряд высот.

А практически российские фашисты не могут преодолеть этот последний рубеж, потому что невероятный героизм украинской пехоты и эффективность украинской артиллерии наносят большие потери московитам.

Окружение в таком случае будет неполным

Трудные бои продолжаются. Но очевидно, что у российской армии тоже не безграничные силы. Они не способны прорвать оборону, потому пытаются продавить.

Ни в одном месте противник не вышел на трассу, не простреливает ее прямой наводкой, но дорога подвергается обстрелами из артиллерии, минометов и ракет.

Трасса опасна из-за обстрелов, но все атаки врага пока отбиты. Смогу максимально информировать вас о ситуации. Я не все могу сейчас заявлять, потому что идет война, и риски большие, но я ничего не забываю в этом секторе, и все со временем вспомню.

Украинское командование понимает обстановку и принимает меры. Меры принимаются эффективные, потому что наша артиллерия в этом районе действует активно.

Наши кадровые части в Северодонецке и Лисичанске сохраняют боевой дух, управляемость. По этим словам невозможно передать, какие мощные обстрелы приходится переносить, как, несмотря на потери, идут в бой, как держатся наши воины. Большая честь находиться вместе с ними.

Но уступать врагу здесь никто не собирается. Северодонецк и Лисичанск мы будем защищать до последней возможности.

Меня спрашивают бойцы: «А вы не уедете отсюда?» Я понимаю смысл этого вопроса и отвечаю, что останусь, пока угроза окружения не будет разбита вместе с ударными российскими группировками.

Да, у нас немало организационных проблем, я их вижу, но не сомневаюсь, что у Украины достаточно сил, дабы сорвать это очередное наступление Путина и победить в этом великом сражении.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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