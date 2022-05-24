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В Минске судят известную визажистку, у которой более 550 тысяч подписчиков в Instagram

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  • 24.05.2022, 13:50
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В Минске судят известную визажистку, у которой более 550 тысяч подписчиков в Instagram
Ольга Томина

У политзаключенной трое несовершеннолетних детей.

В Минске 24 мая пройдет суд над известной визажисткой Ольгой Томиной, которая обвиняется в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает правозащитный центр «Весна».

Девушку задержали 9 марта по статье 342 УК. В ее телефоне силовики нашли фотографии и видео с мирных акций протеста 2020 года. После задержания в провластных Telegram-каналах вышло «покаянное видео» с участием Ольги.

У политзаключенной трое несовершеннолетних детей. В Instagram на нее подписано более 550 тысяч пользователей.

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