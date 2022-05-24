Директор газеты «Белорусы и рынок» нашелся в СИЗО в Жодино 24.05.2022, 13:57

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Константин Золотых

Адвоката к нему не пускают.

Директор газеты "Белорусы и рынок" Константин Золотых "нашелся" в СИЗО в Жодино. За шесть дней, прошедших с момента его задержания, он не виделся с адвокатом. В чем конкретно обвиняют Золотых, пока неизвестно. Поводом для задержания стало уголовное дело по статье 130 УК Беларуси — за "разжигание вражды", сообщает "Еврорадио".

О задержании Константина Золотых, бухгалтера газеты Юлии Кохно и главного редактора Андрея Александровича стало известно 18 мая. В тот же день Кохно и Александровича отпустили.

Дома у Золотых, а также в редакции прошли обыски. Сейчас редакция газеты опечатана.

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