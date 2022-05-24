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У Лукашенко обанкротился крупнейший в Европе завод по производству алмазов

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  • 24.05.2022, 16:41
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У Лукашенко обанкротился крупнейший в Европе завод по производству алмазов

Предприятие продают «с молотка».

На аукцион ИПМ-торги выставили, казалось бы, заурядный лот: недвижимость ООО «АдамасИнвест» в агрогородке Атолино. Он и был бы заурядным, если бы не одно обстоятельство: это крупнейший в Европе завод искусственных алмазов. И принадлежал он управделами Лукашенко. Но обанкротился, пишет the-village.me.

На торги выставлены сразу три лота.

Первый — это собственно недвижимость с оборудованием, так называемое «изолированное помещение №1». Трехэтажное здание общей площадью 7.888 квадратных метров.

Начальная цена лота — 2.202.200 рублей (893.488 долларов), причем это уже сниженная на 50% цена: в январе завод уже пытались продать за 4,4 миллиона рублей. Шаг аукциона установлен в 110.110 рублей. Но если вдруг желающих не найдется, то лот готовы уступить по минимальной цене 1.101.100 рублей (446.784 доллара). Также покупатель должен будет оплатить вознаграждение организатору торгов (2% от итоговой суммы) и 400 рублей затрат.

Еще два лота — это «изолированное помещение №8» (за 39.400 рублей) и «изолированное помещение №9» (за 147.500 рублей). Таким образом, общая начальная сумма трех лотов составляет 2.389.100 рублей, или 969.405 долларов.

Отдельным лотом проходит «Станок отрезной МПС-1477» выпуска 1996 года: за него хотят выручить 8.450 рублей.

Торги состоятся 7 июня.

Компания входила в систему Управления делами президента. «АдамасИнвест» позиционировала себя как крупнейшего производителя синтетических алмазов в Европе. В 2018 году в Национальном художественном музее в Минске показали первую коллекцию украшений от «АдамасИнвест». Ставилась цель — выйти на рынки ЕС и США.

В минувшем сентябре суд признал «АдамасИнвест» банкротом, и началась ликвидация. По данным на апрель 2021 года, долги компании превышали 5 миллионов рублей, и фактически не было оборотных средств, пишет OfficeLife.

Юрлицо было зарегистрировано еще в 2013 году. В 2020-м собственник уже решил его ликвидировать. Ранее этим же производством занималась госкомпания РУП «Адамас БГУ». Ее начали ликвидировать в 2015 году и завершили процесс в 2019-м. Для погашения долгов был продан офис на улице Грушевской в Минске.

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